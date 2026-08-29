"Противник не готов отступать": Палиса рассказал об эффекте от ударов по РФ и раскрыл страхи Кремля

Кремль не готов завершить войну, не достигнув своих "целей". Однако для её продолжения России требуются огромные средства, а Украина сейчас имеет возможности лишать врага возможности получать эти средства.

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Украинские удары на большие расстояния не только заставляют россиян здесь и сейчас ощутить развязанную ими войну, но и имеют накопительный стратегический эффект, который будет влиять на РФ в течение длительного времени. Об этом в беседе с журналистами рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса.

Россия не хочет заканчивать войну, но Украина делает всё, чтобы у Москвы не осталось выбора

По словам Палисы, Москва не собирается заканчивать войну.

"Противник не готов отступать. Политическое руководство РФ понимает: поражение в Украине для них – это, с высокой вероятностью, начало эффекта домино. Отказываться от этих действий, от достижения своих целей они не готовы", – сказал он.

В то же время за годы войны Украина обрела возможность наносить сокрушительные удары по стране-агрессору – и работает над тем, чтобы лишить Россию возможности получать деньги для продолжения агрессии. Ведь на войну Москве ежедневно требуются огромные средства.

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"Deepstrike, например. Еще два года назад у нас не было таких возможностей воздействовать на такую дальность. Сейчас эффект от них ощущает население Российской Федерации. Мы демонстрируем успехи, в первую очередь в способности оказывать давление на болевые точки, на центры тяжести, с определенными приоритетами и определенной логикой. И это постепенно дает накопительный эффект и призвано принести нужный стране результат. И развиваем мы эти способности во время войны, в очень тяжелых условиях. Хотя, безусловно, при огромной поддержке партнеров", – подчеркнул заместитель главы Офиса президента Украины.

Он прогнозирует "определённый переход войны в новую фазу", которого сейчас способна добиться Украина.

"В первую очередь – посредством ударов по целям, которые с военной точки зрения не приносят мгновенного эффекта, однако стратегически оказывают значительное и долгосрочное воздействие на противника", – сказал Палиса.

К таким ударам он относит атаки на вражескую инфраструктуру, влияющие на экспорт энергоносителей, который составляет значительную часть бюджета Российской Федерации.

"Удары по судам "теневого флота", по объектам логистической инфраструктуры противника. По сетям и объектам, обеспечивающим функционирование логистики Российской Федерации. Они также оказывают как первичный, так и вторичный эффект", – подчеркнул чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Палисы, Россия несет огромные потери в войне. Но , несмотря на это, враг думает об открытии новых направлений фронта.

По оценкам западных чиновников, РФ ежемесячно теряет в Украине на 6 тыс. солдат больше, чем способна завербовать.

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