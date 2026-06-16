"Противник не хочет отступать": Волошин рассказал, где на юге идут ожесточенные бои. Карта

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях продолжаются ожесточенные бои. Наиболее активными являются участки фронта возле Степногорска Запорожской области, противник не желает отступать, поскольку имеет свои задачи и дедлайн.

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Об этом сказал в эфире телемарафона "Единые новости" спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин. Враг не отказывается от планов продвижения к Запорожью.

Что известно

По его словам, самые ожесточенные бои продолжаются возле Степногорска. Там и Силы обороны проводят свои активные действия, пытаясь уничтожить врага и восстановить ранее утраченные позиции, а противник не желает уступать. У врага есть задача – взять под контроль Степногорск и продвигаться дальше к Запорожью.

"Противник не желает отступать, так как у него есть определенные сроки и задачи по захвату под контроль Степногорска и продвижению дальше по берегу бывшего Каховского водохранилища вплоть до Запорожья. Поэтому здесь продолжаются довольно ожесточенные бои", – отметил представитель Сил обороны Юга.

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Он также отметил, что наиболее активные боевые действия на Гуляйпольском направлении фиксируются в районе Чаривного, там за прошедшие сутки произошло более десяти боевых столкновений. В то же время противник постоянно проводит ротацию подразделений, понесших потери.

Ситуация на Запорожском направлении

По данным Генерального штаба ВСУ, в целом за сутки 15 июня на фронте произошло 228 боевых столкновений.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки – в сторону Злагоды, Доброполья, Радостного, Ровнополья, Воздвижевки, Гуляйпольского, Долинки, Верхней Терсы, Терноватого, Широкого и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили пять попыток противника продвинуться вперед в районах Павловки, Степногорска и Степового.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что российская оккупационная армия на южном направлении кардинально перестраивает свои логистические маршруты и систему обеспечения. Чтобы снизить уязвимость перед ударами Сил обороны Украины, враг планирует рассеять склады и замаскировать перевозки боеприпасов и личного состава под гражданские нужды.

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