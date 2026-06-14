Российские войска на юге бросились изменять логистические маршруты и схемы снабжения боеприпасами

Российская оккупационная армия на южном направлении кардинально перестраивает свои логистические маршруты и систему обеспечения. Чтобы снизить уязвимость перед ударами Сил обороны Украины, враг планирует рассредоточить склады и замаскировать перевозку боеприпасов и личного состава под гражданские нужды.

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По данным украинской разведки, противник пытается максимально отдалить основные логистические узлы от зоны поражения. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Новая тактика маскировки

Украинские военные отмечают, что доставку снарядов на передовую оккупанты планируют полностью лишить военных признаков. Для этого они собираются использовать легковые автомобили с прицепами вместо грузовиков.

Также Сил обороны Украины предупреждают, что российские оккупанты, задействованные в логистике, собираются переодеваться в гражданскую одежду либо в форму представителей коммунальных служб.

Поставки топлива по воде

Изменения коснутся и обеспечения оккупационных войск горюче-смазочными материалами. Для этого враг планирует активно задействовать морские пути.

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По словам спикера Сил обороны юга, для подвоза топлива в порты временно оккупированных Бердянска и Скадовска планируют привлекать малые морские танкеры, рейдовые наливные шаланды и баржи.

Перевозка личного состава

Параллельно российские войска отказываются от транспортировки личного состава крупными колоннами, тентованными грузовиками или автобусами, поскольку они являются легкой мишенью.

Теперь для перемещения живой силы враг намерен использовать исключительно второстепенные дороги, а саму доставку осуществлять малыми группами с привлечением небольшого автомобильного транспорта.

Напомним, в ночь на 13 июня украинские войска продолжили бить по логистическим маршрутам, которые соединяю оккупированный Крым с материковой частью Украины. В частности, были атакованы мосты на направлении Чонгара.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины без привлечения особого внимания в информационном пространстве проводят операцию по изоляции Крыма и юго-западного фланга фронта. В случае успеха, это может привести к самоизоляции полуострова и превращению его из военного плацдарма, места "проекции силы" страны-агрессора России в неподъемную проблему для Кремля.

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