'Противник постоянно проводит штурмы': в Нацгвардии рассказали, перекидывают ли оккупанты силы с Покровского направления на Курщину

Украинские военные на Покровском направлении не зафиксировали отвод российских войск с этого участка фронта, несмотря на события в Курской области. Это направление остается одним из самых горячих на фронте.

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Несмотря на потери и мощное сопротивление Сил обороны, оккупанты продолжают совершать постоянные штурмы. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил пресс-офицер 14-й бригады НГУ "Красная Калина", подполковник Николай Коваль.

"Скажу честно и откровенно, они не собираются отсюда, по этому направлению забирать и перекидывать свои войска. Покровское направление продолжает быть самым горячим из-за того, что живая сила противника постоянно проводит штурмы – и несмотря на потери, и несмотря на то, что мы все делаем для того, чтобы враг не продвинулся и не прорвал нашу линию обороны. Все равно враг… его очень много, и он лезет, и лезет", – говорит Коваль.

Он отметил, что маловероятно, что целью Курской операции было отвлечение российских войск именно из Покровского направления.

"Я бы сказал так, что ошибочное мнение о том, что открыли тот фронт, надеясь на то, что они из Покровского направления заберут туда. Это не для этого делалось, я так считаю. Поэтому пусть ребята делают свою работу и пополняют обменный фонд. А мы делаем свою работу. И все покажет время", – рассказал Коваль.

Ранее сообщалось, что оккупационные российские войска продолжают наступательную операцию на востоке Украины, направленную на захват Покровска в Донецкой области. Поставленная им задача является символом общего подхода страны-агрессора к войне, охватывающему бои для постепенного ползучего продвижения и стремления выиграть войну на истощение.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Поэтому жители населенных пунктов в непосредственной близости от линии фронта должны эвакуироваться.

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