'Процесс присоединения максимально прост': военный объяснил, как попасть в роту ударных БПЛА 'Фаворит'

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Фаворит" продолжает расширение штата и приглашает в свои ряды новых военнослужащих, как с боевым опытом, так и из гражданской жизни.

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Об этом заявил основатель и руководитель роты Денис Перч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"У нас постоянное расширение штата, постоянно есть вакантные места, и мы ждем новых военнослужащих. Люди, приходящие из гражданской жизни, проходят как базовую военную, так и специальную подготовку, после чего работают в составе команды с опытными военными", – отметил он.

По словам Перча, процесс присоединения к роте максимально прост – нужно заполнить анкету на сайте или в соцсетях, где также публикуется актуальная информация о деятельности подразделения и открытом собрании.

Сейчас рота собирает средства на ремонт бронированного автомобиля, FPV-дроны и другие нужды.

"В Инстаграмме роты "Фаворит" можно найти все детали", – добавил руководитель подразделения.