'Провели плодотворную работу': Залужный с Шапталой побывали в Донецкой, Херсонской и Запорожской области. Фото

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала совершили поездку на фронт. В течение нескольких дней они работали с командующими направлениями и командирами бригад, выполняющими задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

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Целью поездки было согласование шагов для повышения эффективности применения войск в текущей оперативной обстановке и при имеющихся в настоящее время ресурсах. Об этом сообщил Залужный в своем Telegram-канале.

"Вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой несколько дней работали в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса". Провели плодотворную работу с командующими направлениями и командирами бригад, выполняющими задачи на Донетчине, Херсонщине и Запорожье. Согласовали шаги для повышения эффективности применения войск с учетом имеющихся ресурсов и оперативной обстановки", – рассказал Залужный о результатах командировки.

В то же время, не осталась без внимания высшего военного командования и ситуация в Черном море.

"С командующим Военно-морскими силами детально проработали вопрос о ситуации в акватории Черного моря", – отметил Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, Залужный показал работу РСЗО HIMARS. Они применяются по всей линии фронта и показали свою высокую эффективность в освобождении Украины от российских оккупантов.

По словам Залужного, экипажи артиллерийской системы находятся в постоянном ожидании новых координат ударов. А как только появляется враждебная цель, за считанные минуты загружаются и выезжают на огневую позицию.