"Провели продуктивную работу с командирами бригад": Залужный показал видео из поездки на Купянское направление

Украинское военное руководство несколько дней работало в полосе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 января поделился видео своей поездки в Купянск Харьковской области.

Видео дня

Ролик генерал обнародовал на канале в Telegram. "Линия фронта остается активной. Оккупанты пытаются наступать по всем направлениям. Несмотря на давление, наши воины отбиваютвражеские атаки и наносят значительный урон противнику в живой силе и технике", – написал главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

На видео видно, что Залужный и командующий ОСГВ "Хортица" Александр Сырский при встрече радостно обнялись, как хорошие друзья.

Военные провели совещания. На видеозаписи зафиксировано, как они рассматривали карту местности и что-то обсуждали.

"Провели продуктивную работу с командирами бригад, выполняющих задачи на Купянском направлении. Определили последовательность наших шагов с учетом постоянной смены оперативной обстановки, возможностей, а также приняли решение по обеспечению первоочередных потребностей подразделений", – рассказал генерал.

Также он вручил награды воинам, отличившимся в защите нашей земли.

"Наши ребята стойко держат оборону в сверхсложных условиях. Спасибо каждой бригаде, всем, кто в бою за Украину", – подытожил Залужный.

Напомним: Министерство обороны Украины сообщило о поездке руководства в район Купянска 9 января.

Позиции наших защитников в Харьковской области посетили Залужный, министр обороны Рустем Умеров, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала. Командующий ОСУВ "Хортица" Сырский ознакомил их с ситуацией на этом участке фронта.

Как писал OBOZ.UA, в Украине 10 января (по состоянию на 18:00) произошло 42 боевых столкновения. Оккупационные войска Российской Федерации пытались продвигаться вперед на семи направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском, а на Херсонском на левобережье Днепра намеревались вытеснить Силы обороны из занимаемого плацдарма.

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