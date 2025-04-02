Провели 'встречи': оккупанты в Луганской области хотят заставить фермеров отдать часть нового урожая российской армии

Российские захватчики не перестают терроризировать мирное население на оккупированных украинских территориях. В Луганской области местная администрация хочет заставить фермеров отдать часть нового урожая армии РФ.

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Об этом сообщает движение сопротивления "Желтая лента". В частности, уже прошли несколько встреч с аграриями.

"Активисты движения "Желтая Лента" сообщают, что в Старобельском районе оккупационная администрация провела несколько неофициальных встреч с местными аграриями по новому урожаю... Фермеров предупреждают, что часть нового урожая "придется отдать" армии РФ", – говорится в сообщении.

Как утверждают захватчики, "добровольный" вклад части своего урожая российским военным частям продемонстрирует "поддержку армии" в условиях войны.

Напомним, российские оккупанты незаконно вывезли 39 украинских детей на территорию РФ из Луганщины. Захватчики делают это под предлогом "реабилитации" и "оздоровления". По данным самих россиян, через такие "реабилитационные программы" уже прошли более 1200 детей с временно оккупированных территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, на оккупированной территории Херсонщины захватчики стремятся активизировать принудительный призыв для улучшения статистики. Оккупационная администрация недовольна низкими темпами мобилизации, а желающих служить практически нет.

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