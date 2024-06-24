'Проверяют каждый уголок': в бригаде 'Лють' показали, как зачищают от врага улицы и дома Волчанская. Видео

Волчанск, что на Харьковщине – город, который подвергся значительным разрушениям от рук российских оккупантов, но не сдался. Украинские защитники показали, как зачищают от врага улицы и дома городка.

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Соответствующее видео было опубликовано в бригаде "Лють". Воины полка "Цунами" продолжают свою миссию, методически зачищая Волчанск от вражеских сил.

В сотрудничестве с операторами беспилотных летательных аппаратов они тщательно проверяют каждый уголок города. Операторы БПЛА предоставляют важную разведку, обнаруживая места хранения оккупантов.

Каждый дом, каждая улица – под контролем украинских защитников. Они без колебаний входят в разрушенные строения, проверяют подвалы, чердаки, а также более отдаленные уголки. Оккупанты, пытающиеся спрятаться среди руин, не имеют никакого шанса.

"Лють" зачищает от врага улицы и дома разрушенного, но не взятого оккупантами Волчанская. Воины штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" продолжают методически зачищать Волчанск на Харьковщине от российской нечисти! В тесном взаимодействии с операторами БпЛА, наши бойцы тщательно проверяют каждый уголок города, где прячутся оккупанты, и уничтожают сволочь", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении российские оккупационные войска несут большие потери во время боев за Волчанск – речь идет о более чем 4000 уничтоженных захватчиках. Учитывая это противник готовится перебросить туда морпехов из Тихоокеанского флота.

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