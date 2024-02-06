Провожают только взглядом и матами: в сети показали, как ракеты Storm Shadow беспрепятственно пролетают над системами ПВО в Крыму. Видео

В сети показали видео "работы" вражеской противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму. Ракеты Storm Shadow беспрепятственно пролетают над этими системами.

Более того, их операторы провожают цели только взглядом и матами. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канале "Досье Шпиона".

"На видео – КРВБ британско-французского производства "Storm Shadow/SCALP" беспрепятственно пролетает над пусковыми установками ЗРК С-300/С-400 ПВО ВКС РФ. Последние провожают ее взглядом и матерными словами", – говорится в сообщении.

Видео было снято 31 января 2024 года. Сообщается, что эта ракета следует в сторону аэродрома "Бельбек" и позже поразит КП 38-го истребительного авиационного полка.

Напомним, 31 января в Крыму прозвучала серия взрывов. РосСМИ заявили об атаке "десятками ракет", в сети сообщили о пожаре в районе аэродрома "Бельбек".

После этого командующий ПС ВСУ Николай Олещук поблагодарил "Всех, кто присоединился к очищению Крыма от российского присутствия". Спикер ПС ВСУ Юрий Игнат заявил, что в Крыму были атакованы российские объекты, но призвал дождаться подтверждения разведки или спутниковых снимков.

Ранее сообщалось, что, по данным СМИ, на аэродроме "Бельбек" были ликвидированы десять военных РФ. Среди них якобы был командир эскадрильи истребительного полка Александр Татаренко.

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