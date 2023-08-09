Прозрение не наступило: пленный оккупант поразил ответом на вопрос, есть ли в Украине нацисты. Видео

Российские оккупанты, которые попадают в плен в Украине, не всегда меняют свое мнение о нашем государстве, навязанном их пропаганде. Один из них заявил, что считает украинцев "цивилизованными нацистами".

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Об этом говорится в сюжете "РБК-Украина" о содержании российских военнопленных в нашем государстве. Общаясь с журналисткой, россиянин заявил, что до сих пор считает, что в Украине есть нацисты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На вопрос, относились ли так к военнопленным нацисты, он удивил ответом: "Вы цивилизованные нацисты".

Напомним, ранее находящаяся в плену дочь оккупанта заявила, что не хочет с ним общаться. Так россияне продолжают развеивать миф российской пропаганды о том, что они "своих в беде не бросают".

В этом смог убедиться пленный русский солдат, с которым в трудный момент отказалась общаться собственная дочь. На вопрос журналиста, желает ли россиянка пообщаться с отцом, лаконично ответила: "Нет, спасибо".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оккупант, помощник вражеского пулеметчика оказался в плену Сил обороны в боях под Бахмутом. Оказавшись на больничной койке, он начал рассказывать "старую историю", как собственное командование его обманула, а сам он воевать отродясь не собирался.

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