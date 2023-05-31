Прямо под носом у ФСБ: в Москве похитили незаконно вывезенную с Донбасса икону. Видео

В Москве украли из храма икону, ранее украденную оккупантами на Донбассе. Дерзкое "ограбление" было совершено в прямом смысле под носом у ФСБ: храм расположен в 350 м от здания российской спецслужбы на Лубянке.

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В воровстве обвиняют "трех демонесс", среди которых – уроженка Мариуполя. Видео с моментом похищения опубликовал один из российских пабликов.

"Чудотворную икону Божьей Матери, привезённую с Донбасса, украли в Москве. Место преступления – храм в 350 м от здания ФСБ на Лубянке", – пишут пропагандисты.

Они придумали "чудесное" объяснение вывозу иконы в Москву. Она, по словам пропагандистов, "замироточила". Да еще не в абы-какой день, а аккурат на 9 мая.

"Образ Богоматери был написан в 2011 году. Все эти годы он находился в храме города Харцызск и по сути прошёл все девять лет ужаса на территории "ДНР". В этом году на 9 мая икона замироточила. Верующие восприняли это как знак, а священнослужители решили отправить её на время в Москву", – заявили пропагандисты.

Впрочем, мироточила в столице государства-агрессора реликвия недолго. Накануне, 30 мая, ее выкрали из храма, от которого рукой подать до здания ФСБ. По версии пропагандистов, преступление не обошлось без "бесовщины".

Всё было хорошо до 30 мая. Именно тогда три демонессы с видео пришли в церковь на Новой площади и нарушили восьмую заповедь. По нашей информации, одна из них уже сыскала дурную славу в Мариуполе. Там она обманывала людей, выдавая себя за "сестру милосердия", и также обворовывала храмы. За деструктивную деятельность "служба безопасности Донецкой Народной Республики" рекомендовала ей покинуть территорию и не дискредитировать ни РПЦ, ни Россию. Как видно, не удалось", – посетовали пропагандисты.

Они также опубликовали видео, запечатлевшее "преступление". Правда, на нем видны только две "демонессы", которые спокойно взяли икону и беспрепятственно не только вынесли ее из церкви, но и пронесли по улице.

Напомним, ранее в ГУР сообщили, что в Курске и Ростове-на-Дону захватчики строят масштабные комплексы для сортировки и хранения трупов ликвидированных в Украине оккупантов. Они раскинутся на территории более 4 тыс. кв. м каждый и будет стоить российскому бюджету 800 и 600 миллионов соответственно плюс по миллиарду рублей на рефрижераторное оборудование.