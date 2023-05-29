Прямой путь: Иран имеет возможность поставлять в РФ оружие

Иран может поставлять оружие Российской Федерации через Каспийское море, включая дроны типа Shahed. Этот морской маршрут обеспечивает прямое соединение между двумя странами.

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Об этом сообщает издание CNN. Согласно мнению экспертов, расширение сотрудничества между Москвой и Тегераном привело к использованию каспийского маршрута для транспортировки беспилотных летательных аппаратов, пуль и минометных снарядов, которые Российская Федерация приобрела у Ирана в целях поддержки своей активной военной агрессии против Украины.

Согласно информации мониторинговых данных, наблюдается увеличение случаев использования "темных" судов в регионе, что свидетельствует о растущем стремлении скрыть перемещение товаров.

В последние месяцы прошлой осени наблюдалось увеличение использования беспилотных летательных аппаратов, поставляемых Россией и Ираном, в том числе для атак на критически важную энергетическую инфраструктуру в Украине. Эти беспилотники были задействованы в целях проведения военных действий и нанесения ударов по стратегически значимым объектам.

"Нет никакого риска для иранского экспорта в Каспийском море из-за граничащих стран - у них нет возможности или мотива запрещать такого рода обмены", – заявляет ведущий аналитик разведки в компании по безопасности EOS Risk Group Мартин Келли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 мая представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что РФ и Иран установили "беспрецедентное оборонное партнерство", "убивая украинцев". Это сотрудничество наносит ущерб Украине, региону на Ближнем Востоке и миру, подчеркнул он.

– Украинские хакеры подключились к закрытой конференции РФ и Ирана. Они напомнили ее участникам о неизбежности наказания и посоветовали "писать завещания".