Психологический барьер в 2500–3000 км уже преодолен — "Мадяр" о дальнобойных ударах по РФ

95 % случаев использования украинских дронов приходится непосредственно на поле боя против российских военных, ещё 5 % — на удары по территории РФ. Украина в настоящее время производит около 10 миллионов беспилотников в год.

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Об этом рассказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди в интервью бельгийскому телеканалу VRT News. Он также объяснил, почему именно удары на большие расстояния привлекают наибольшее внимание международного сообщества.

"Лишь 5% запускаются прямо по „болотам" (имея в виду Россию – ред.). Именно за этим наблюдает международное сообщество. Его всегда интересует что-то экстраординарное, что-то далекое. Но настоящая война происходит у нас под ногами", – сказал он.

В то же время Бровди отметил, что сейчас вся европейская часть России уже не является мирным тылом.

"Психологический барьер в 2500–3000 километров уже преодолен. Кроме того, все зависит от скорости развития технологий", – отметил "Мадьяр".

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Он также добавил, что технологии развиваются настолько быстро, что иногда цикл закупки дронов еще не завершен, а уже появляется новая разработка, превосходящая предыдущую.

В то же время Бровди подчеркнул, что, несмотря на развитие технологий, люди остаются самым важным активом.

"Наши люди – наш важнейший актив, приоритет номер один. Во-первых, у нас гораздо меньше людей, чем в Российской Федерации. Во-вторых, наша тактика отличается: враг атакует, мы защищаемся. Мы защищаемся с помощью беспилотников, они атакуют живой силой", — сказал командующий СБС.

По словам Бровди, Украина в настоящее время производит около 10 млн беспилотников в год и постоянно расширяет масштабы их применения.

"Только моя группа – 2,5 % украинской армии – выполняет более 250 тыс. боевых вылетов в месяц. Четверть миллиона в месяц, и эта цифра растет", – добавил "Мадяр".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с начала 2026 года Силы беспилотных систем поразили 300 единиц и комплексов противовоздушной обороны российских оккупантов. Среди них – 162 зенитных ракетных и зенитных ракетно-пушечных комплексов, 124 радиолокационные станции и 14 комплексов радиоэлектронной борьбы.

OBOZ.UA также сообщал, что в рамках операции "Крымский рубильник off" Силы беспилотных систем поразили 412 энергоузлов в России и на временно оккупированных территориях Украины. Среди них — объекты энергетической инфраструктуры в Крыму, на юге и востоке Украины, а также на территории РФ.

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