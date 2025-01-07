'Психологический удар': британский полковник оценил, может ли операция ВСУ на Курщине стать концом Путина

Полковник британской армии в отставке Гемиш де Бреттон-Гордон заявил, что операция ВСУ в Курской области может стать началом конца кремлевского диктатора Владимира Путина. Офицер констатировал, что на данном этапе войны Украина находится в более выгодной стратегической позиции, чем Россия.

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В то же время британский офицер предупредил, что ставки в войне растут с обеих сторон. Об этом Бреттон-Гордон заявил в своей авторской колонке для Telegraph.

Бреттон-Гордон напомнил, что Путин обещал вернуть под контроль РФ всю территорию Курской области к Рождеству. Тем не менее, диктатор не только потерпел неудачу, но и получил еще один психологический удар после активизации ВСУ. Более того, полковник не исключает, что 2025 год станет для Путина последним в его многолетней диктатуре.

"Путин заявил, что к Рождеству он вернет себе священную землю России в Курске, которую украинские войска с блеском захватили прошлым летом. Но это выглядит как еще один психологический удар по его диктатуре, поскольку новое наступление Украины продвигается на восток. Курск вполне может стать началом конца для Путина в 2025 году, как это было для Гитлера в 1943 году", – заявил британский полковник.

Также Бреттон-Гордон уверен, что новая операция на Курщине даст Украине большую надежду, в то время как Путин вполне находиться в режиме выживания после событий в Сирии, ликвидации генерала Кириллова и решения Украины перекрыть последний маршрут, позволяющий России продавать газ в Европу через ее территорию.

Британский полковник прогнозирует, что такое положение РФ может заставить Путина принять сделку, исходящую из команды избранного президента США Дональда Трампа. Диктатору, вероятно, придется принять соглашение, которое будет в пользу Украины и быть готовым к тому, что Трамп полностью примет сторону Украины.

"Путин знает, что российские диктаторы-неудачники редко получают свои "пенсии", и, похоже, намечает выход. Это позитивно, но крайне важно, чтобы Запад и страны НАТО продолжали оказывать давление и не выдавали его в любом случае. Дела Украины выглядят более оптимистично, если мы сохраним самообладание", – отметил Бреттон-Гордон.

Напомним, силы обороны Украины добились тактических успехов на фоне интенсивных наступательных операций в Курской области в течение двух дней. Российские войска попытались использовать украинские маневры к северо-востоку от Суджи, чтобы провести атаки на других участках направления, а еще жаловались на дальнобойные удары.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук пояснил, что будет определять успешность Курской операции ВСУ. Он подчеркнул, что дело там не в том, на сколько километров продвинулись украинские войска или сколько километров отбил враг.

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