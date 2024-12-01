'Пушечное мясо': Зеленский подтвердил первые убийства военных КНДР в России

В Российской Федерации уже есть первые потери среди военных Северной Кореи. Кровавый диктатор использует солдат КНДР как "пушечное мясо".

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Такую информацию президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в интервью японскому информационному агентству Kyodo News. Он добавил, что у Киева есть доказательства того, что около 12 000 северокорейских солдат находятся в местах боевых действий.

Впрочем, у Украины должна быть доказательства, прежде чем обнародовать точное количество потерь военных КНДР.

"Сколько именно северокорейских военных, направленных в Курскую область в России, граничащую с Украиной, были убиты или ранены в боях с украинскими защитниками, пока неизвестно", - добавил президент.

Владимир Зеленский также спрогнозировал, что многие солдаты КНДР будут отправлены на передовую войну в будущем, и "нет никаких сомнений", что Путин будет использовать их как "пушечное мясо".

Ранее также сообщалось, что наши защитники уже фиксируют присутствие военных из КНДР в составе войск РФ и на Харьковском направлении. Северокорейцы разделяются на подразделения и делают небольшое накопление на передней линии.

Напомним, что в России идет подготовка северокорейских солдат, а часть из них уже участвует в боевых действиях против Украины вместе с российскими военными. Об уровне подготовки и "ловкости" наемников из КНДР рассказал один из российских военных, оказавшийся в плену ВСУ.

Ранее сообщалось, что у воюющих за РФ солдат из КНДР культ вождя, и они не видели современного оружия. Большинство северокорейских солдат с раннего возраста внушают, что они должны пожертвовать всем ради верховного лидера, без колебаний. При этом даже самые лучшие войска КНДР не имеют современного оборудования и ресурсов.

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