Пусковую установку 'Нептуна' адаптировали для запуска новой ракеты-дрона Areion: что о ней известно

Пусковую установку украинского ракетного комплекса "Нептун" адаптировали для применения новой ракеты-дрона Areion. Разработка предназначена для уничтожения прибрежной инфраструктуры и других целей в глубине вражеской территории.

Видео дня

Areion разработало государственное предприятие "Киевское государственное конструкторское бюро "Луч"". Подробности о ракете-дроне рассказывает "Милитарный".

Разработка создана на базе проекта "Паляница". В характеристиках отмечается, что ракета-дрон может работать в условиях сложной радиоэлектронной борьбы.

Ракета-дрон Areion поставляется в транспортно-пусковом контейнере и может запускаться со стандартной самоходной пусковой установки ракетного комплекса "Нептун". Кроме того, для ее запуска могут использовать универсальный прицеп или полуприцеп.

Дальность действия Areion составляет 600 километров. Масса боевой части ракеты-дрона составляет от 100 до 120 килограммов.

Также сообщается, что Areion способна выполнять полет на высоте от 20 метров. Это позволяет обходить вражескую противовоздушную оборону.

Напомним, технологическая компания BlueBird Tech объявила о начале сотрудничества с одним из ведущих украинских научно-конструкторских бюро для разработки и запуска серийного производства отечественных управляемых авиационных бомб. К реализации проекта уже привлекают украинских специалистов в сфере ракетостроения и авиационного вооружения.

Также OBOZ.UA сообщал, Thales Belgium, ракетный завод в Бельгии, намерен уже с 2028 года выпускать ежегодно не менее ста тысяч ракет, которые "были разработаны, чтобы помочь Украине сбивать российские дроны". Речь идет о так называемых "малых", 70-мм управляемых ракетах FZ275 LGR с боевой частью, наполненной тысячами стальных шариков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!