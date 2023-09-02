Путин больше всего боится потерять Крым, – экс-посол США в РФ Макфол

Чрезвычайный и полномочный посол США в России с 2011 по 2014 год Майкл Макфол назвал кремлевского диктатора Владимира Путина трусом. Он заявил, что российский лидер больше всего боится потерять временно оккупированный Крым.

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Такое мнение Макфол высказал в интервью телеканалу "Эспрессо.TV". По его словам, на Западе существует предположение, что Путина нельзя загонять в угол, потому что ему нужно пространство.

"Некоторые говорят, что ему нужна украинская земля, чтобы закончить войну. Я совершенно с этим не соглашаюсь", – сказал он.

Однако, как подчеркнул экспосол, Путин не такой уж отчаянный, как о нем думают.

"Он (Путин – ред.) боится переноса войны в Крым, в вашу страну, а не его. Вот чего он боится больше всего, потому что это подорвало бы в России легитимность его войны", – считает Макфол.

По мнению дипломата, неспособность Путина удержать Крым стала бы "угрожающим последствием для его режима".

Макфол подчеркнул, что визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на саммит БРИКС вместо Путина свидетельствует о страхе последнего предстать перед Международным уголовным судом в случае ареста.

"Мы не видим храбреца, который бросает вызов Западу, видим труса, который боится Запада. До нас должно дойти, что Путина бояться не стоит и что можно смело бросать ему вызов и в конце концов прогонять его", – отметил посол.

Как писал OBOZREVATEL:

– Начальник ГУР МО Кирилл Буданов признал, что Силы обороны "выпали из графика" освобождения оккупированных территорий и Крыма в частности. События развиваются медленнее, чем ожидалось, но Украина продолжает идти к своей цели.

– Также Буданов заявил, что наши войска способны при необходимости поразить врага в любой части временно оккупированного Россией Крыма.

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