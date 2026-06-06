'Путин бросает лучше подготовленных штурмовиков': Волошин объяснил, как Россия изменила тактику под Гуляйполем

Новые подразделения российских оккупантов, которые заходят на Гуляйпольское направление на Запорожье, отличаются от предыдущих. Теперь это солдаты, которых подготовили к боевым действиям в соответствующих условиях – с учетом определенного участка фронта.

Видео дня

Главные истории дня

То есть это "не просто мобилизованные, которым дали в руки оружие". Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

"Кроме того, значительно увеличилась огневая поддержка этих штурмовых действий... Изменилась тактика авиационных ударов, россияне массированно бьют по позициям, где потом будут осуществлять штурмовые действия. Кроме того, штурмовики, которые идут дальше, по данным разведки, получили на вооружение большое количество легкомоторной техники – мотоциклов и квадроциклов, которую будут применять во время штурмов", – рассказал он.

Ситуация на юге Украины

По словам спикера, на юге россияне провалили дедлайны по захвату населенных пунктов. Сейчас перед врагом поставили новые сроки для оккупации украинской территории, из-за чего возросла активизация войск РФ.

Новые дедлайны, вероятно, связаны с тем, что диктатор Владимир Путин недавно заявил о якобы захвате значительной части Запорожья.

"Путин заявил, что он захватил уже 80% Запорожской области. Конечно, это не является правдой. Это какие-то авансы и его "хотелки"... Поэтому, бросая новые подразделения, им ставят новые задачи, такие дедлайны. И они будут пытаться их воплощать тем, что активизируют свою штурмовую деятельность, огневую деятельность и вообще активизируют фронт", – заявил Волошин.

Сейчас давление противника на юге увеличивается. В течение последних 7-10 дней россияне ежедневно проводят не менее 50 боевых столкновений. Это довольно большое количество, если сравнивать, например, с двумя неделями назад, когда было 35-36 столкновений.

По словам Волошина, также значительно возросло количество артиллерийских обстрелов – если раньше было около 350, то сейчас – полтысячи ежедневно. Кроме того, за позапрошлые сутки противник применил 2318 дронов-камикадзе различных модификаций (ранее было до 1800), совершил 218 сбросов с БпЛА, использовав 234 боеприпаса.

"Все это наводит на мысль о том, что противник будет наращивать боевую активность на наших южных направлениях... Например, на Гуляйпольском направлении – постоянные штурмовые действия на нескольких участках фронта", – сказал военный.

Как сообщал OBOZ.UA, село Малая Токмачка в Запорожской области стало одним из самых долго удерживаемых рубежей современной российско-украинской войны. В длину этот довольно большой населенный пункт шесть километров, в ширину – около километра. В нем есть значительное количество домов, которые остались неповрежденными, поэтому наши солдаты могут держать оборону. Именно об эти дома российские оккупационные войска стачивают свои резервы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!