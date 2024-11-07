'Путин будет играть на повышение ставок': Огрызко спрогнозировал, как будет действовать Трамп и чего ждать Украине

Российский диктатор Владимир Путин будет играть на повышение ставок, чтобы выжать максимум из нового президента США Дональда Трампа. Однако следует понимать, что Трамп не позволит кремлевскому диктатору оказывать давление.

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Кроме того, Соединенные Штаты не могут позволить Украине проиграть войну, потому что такие первые шаги администрации Трампа на внешнеполитическом направлении будут считаться провальными. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, в первую очередь до инаугурации 20 января 2025 не следует списывать со счетов администрацию Джо Байдена. Огрызко прогнозирует, что от нынешнего президента США можно ожидать интересных предложений.

"Я думаю, если Байден хочет войти в историю как президент, способный на принятие мощных политических решений, то он этим воспользуется. В любом случае, Байден и действующая администрация еще могут сделать несколько мощных шагов в пользу Украины, чтобы показать, что все-таки Соединенные Штаты Америки – ответственные партнеры. Так что думаю, что позитивные новости у нас впереди", – сказал Огрызко.

В случае с Трампом, который неоднократно обещал быстро урегулировать вопрос войны в Украине, российский диктатор будет играть на повышение ставок. Однако если Путин станет причиной того, что Украина и Россия не достигнут определенного соглашения, как предложит Трамп, то это может сподвигнуть США предоставить Украине намного больше оружия, чтобы победить Россию.

"Что захочет Путин, мы знаем, он будет играть на повышение ставок, на то, чтобы выбить из Трампа максимум. Но ведь он не понимает, что Трамп в такие игры не играет. Тем более имея в виду, что у нового президента США сил немного больше, чем у полудохлой России. Думаю, что россияне сами себя переигрывают. Поэтому не будем посыпать голову пеплом, а будем трезво смотреть на ситуацию и понимать, что ничего не потеряно. Есть просто новые обстоятельства, которые мы должны максимально эффективно использовать для себя", – заявил Огрызко.

Напомним, 6 ноября стало известно, что Трамп одержал победу на выборах в США. Республиканец набрал 270 голосов выборщиков, необходимых для победы.

Как сообщал OBOZ.UA, после объявления о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США букмекеры начали принимать ставки на то, сможет ли он прекратить войну в Украине в течение 90 дней после вступления в должность. Пока ставки колеблются в диапазоне от 36% до 56%.

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