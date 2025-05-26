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"Путин демонстрирует, насколько он презирает мир": Зеленский после третьей ночи массированных ударов врага призвал остановить Россию

Катя Поплюйко
War
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'Путин демонстрирует, насколько он презирает мир': Зеленский после третьей ночи массированных ударов врага призвал остановить Россию

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку россиян в ночь на 26 мая по Украине. Он отметил, что страна-террорист применила по нашей территории 355 дронов и 9 ракет, в результате чего есть раненые и разрушения.

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Об этом гарант сообщил в своем Telegram-канале. По словам президента, такими циничными поступками российский диктатор Владимир Путин в очередной раз доказывает, что не хочет окончания войны и демонстрирует свое пренебрежение к миру.

"Всю ночь работали наши силы защиты неба и спасатели. Российская армия применила против наших городов и общин наибольшее количество дронов с начала полномасштабной войны. 355 ударных беспилотников, большинство из которых – "Шахеды". Также было 9 крылатых ракет. К сожалению, есть раненые люди и поражения гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

"Путин демонстрирует, насколько он презирает мир": Зеленский после третьей ночи массированных ударов врага призвал остановить Россию
"Путин демонстрирует, насколько он презирает мир": Зеленский после третьей ночи массированных ударов врага призвал остановить Россию

Этой ночью оккупанты наносили удары от Черниговщины до Хмельнитчины, от Харьковской области до Одесской. Это была уже третья ночь комбинированного российского террора с привлечением беспилотников и ракет.

"Только ощущение полной безнаказанности может позволять России наносить такие удары и еще и постоянно увеличивать масштаб. В этом нет никакого значительного военного смысла, но есть значительный политический смысл. Таким образом Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление", – подчеркнул президент.

"Путин демонстрирует, насколько он презирает мир": Зеленский после третьей ночи массированных ударов врага призвал остановить Россию

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