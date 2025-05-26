'Путин демонстрирует, насколько он презирает мир': Зеленский после третьей ночи массированных ударов врага призвал остановить Россию

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку россиян в ночь на 26 мая по Украине. Он отметил, что страна-террорист применила по нашей территории 355 дронов и 9 ракет, в результате чего есть раненые и разрушения.

Видео дня

Об этом гарант сообщил в своем Telegram-канале. По словам президента, такими циничными поступками российский диктатор Владимир Путин в очередной раз доказывает, что не хочет окончания войны и демонстрирует свое пренебрежение к миру.

"Всю ночь работали наши силы защиты неба и спасатели. Российская армия применила против наших городов и общин наибольшее количество дронов с начала полномасштабной войны. 355 ударных беспилотников, большинство из которых – "Шахеды". Также было 9 крылатых ракет. К сожалению, есть раненые люди и поражения гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Этой ночью оккупанты наносили удары от Черниговщины до Хмельнитчины, от Харьковской области до Одесской. Это была уже третья ночь комбинированного российского террора с привлечением беспилотников и ракет.

"Только ощущение полной безнаказанности может позволять России наносить такие удары и еще и постоянно увеличивать масштаб. В этом нет никакого значительного военного смысла, но есть значительный политический смысл. Таким образом Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление", – подчеркнул президент.

Дополняется...