'Путин готовит удар по Киеву новыми ракетами из КНДР': в ЦПД объяснили, что за новой порцией стоящих угроз от росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин готовит очередной удар по Киеву новыми ракетами из КНДР. На этот раз, по информации СМИ страны-агрессора, по столичным "колцентрам".

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Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации. Там также рассказали о том, что стоит за новой порцией угроз от росСМИ.

"Ru-пропаганда распространяет информацию о якобы подготовке "мощного удара" по украинским "колцентрам" и заявляет о планах использовать новые северокорейские баллистические ракеты для обстрела Киева", – говорится в сообщении.

В ЦПИ отмечают, что угроза ракетных ударов существует 24/7 с первого дня полномасштабного вторжения. Агрессор не информирует об атаках заранее, а подобные сообщения являются инструментом усиления паники среди населения.

"Украинцы знают, что важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Поэтому и дальше следите за официальными источниками и в случае опасности направляйтесь в укрытие. Также просим представителей украинских ресурсов, подхвативших эту новость, взвешенно подходить к распространению подобной информации, ведь это может бессознательно подыгрывать агрессору в его кампании страха", – резюмировали в ЦПД.

Напомним, что российские пропагандисты не прекращают распространять фейки о том, что войска РФ вот-вот ударят по Украине новой баллистической ракетой "Орешник" с боевым зарядом. Такие сообщения публикуются для того, чтобы запугать украинский народ и посеять панику среди украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите ОДКБ Путин пригрозил ударом "Орешником" по "центрам принятия решений" в Киеве. Отвечая на вопрос пропагандистов, возможно ли, диктатор сказал: "Сегодня в течение дня все возможно". В Украине считают, что такими заявлениями Путин пытается шантажировать мир.

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