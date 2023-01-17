Путин не будет объявлять новую волну мобилизации: Песков опроверг разрекламированное 'важное заявление' хозяина Кремля

В российских СМИ появилось известие о том, что завтра, 18 января, Владимир Путин выступит с важным заявлением о войне в Украине – вероятно, связанным с мобилизацией в РФ. Однако, пресс-секретарь России Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

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Об этом он заявил в интервью российскому изданию "Осторожно Media". Песков сообщил, что мероприятие планируется в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

"Это лишь слухи. Не слушайте их", — прокомментировал известие Песков.

Он также добавил, что слухи о новой волне мобилизации специально нагнетаются искусственно Западом.

Ранее ряд российских источников заявили, что Владимир Путин 18 января, вероятно, может изменить статус "СВО" или объявить о новой волне мобилизации в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия пытается создать двухмиллионную армию. В украинской разведке не исключают, что в России в ближайшие дни объявят очередную волну мобилизации. Это может повлечь за собой новую масштабную атаку на территорию Украины в апреле.