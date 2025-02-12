'Путин не готовится к миру': Зеленский отреагировал на новый удар врага по Украине и объяснил, что может остановить Россию

Очередной комбинированный удар войск РФ по Украине свидетельствует, что Россия не хочет мира и не готовится к завершению войны. В украинских городах из-за российских "Шахедов" и баллистики повреждены жилые многоэтажки, офисы и гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.

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Остановить агрессора можно только сильными шагами и давлением. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отреагировал на утренние удары войск РФ, в том числе по Киеву.

"Этой ночью Россия атаковала Украину баллистикой и дронами. Повреждены многоквартирные дома, офисные помещения, гражданская инфраструктура. На местах работают все наши службы – помогают людям, ликвидируют последствия этого террора. К сожалению, по состоянию на данный момент известно об одном погибшем человеке в Киеве. Еще четверо пострадали, среди них ребенок. Мои соболезнования родным и близким", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что эти атаки, происходящие практически ежедневно, являются красноречивым свидетельством реальных настроений в Кремле: там в прекращении войны не заинтересованы. Уговаривать и задабривать агрессора нет смысла, он понимает только силу.

"Этот террор России против Украины не прекратится сам по себе. Путин не готовится к миру – он продолжает убивать украинцев и разрушать города. Только сильные шаги и давление на Россию могут остановить этот террор. Именно сейчас нам нужно единство и поддержка всех наших партнеров в борьбе ради справедливого завершения этой войны", – подчеркнул президент.

Напомним, рано утром в Киеве прогремели мощные взрывы: российские захватчики ударили по столице баллистикой. В нескольких районах Киева вспыхнули пожары. Известно об одном погибшем, есть также пострадавшие, среди которых 9-летняя девочка.

Под ударом оказался и пристоличный регион: в Обуховском районе из-за атаки РФ вспыхнули складские помещения, в Бориспольском разрушениям подверглись жилые дома.

А в Кривом Роге вследствие баллистического удара повреждена инфраструктура, дома и авто.

В Воздушных силах заявили, что ночью и утром 12 февраля силы ПВО сбили 6 баллистических ракет и 71 БпЛА.

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