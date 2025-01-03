Путин не планирует заканчивать войну в 2025 году, на это способен Трамп: интервью с майором Гетьманом

Кремль не планирует заканчивать свою агрессивную войну против Украины в 2025 году. Об этом свидетельствуют заявления страны-агрессора России, как официальные, так и пропагандистские. РФ намерена достигать целей своей "СВО" и предлагать Украине исключительно капитуляцию. Но ведь ресурсы врага иссякают, в частности человеческие, следовательно, вражеская армия будет вынуждена когда-то остановиться, не правда ли? На самом деле не все так просто. Опыт сотрудничества РФ с КНДР и другими странами "оси зла" показал, что союзники могут предоставить Кремлю фактически неограниченное количество солдат, а возможности ВПК РФ, Северной Кореи и Ирана превышают возможности ВПК всех стран НАТО на Европейском континенте.

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Впрочем, есть реальная опция закончить войну на условиях Украины. На это способны США, в частности пакет помощи в размере 500 миллиардов долларов. Когда ВСУ получат современное вооружение в таких объемах, это умножит на ноль шансы Кремля на победу.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Допускаете ли вы такой сценарий, при котором война в Украине закончится в 2025 году?

– Теоретически это возможно. Ситуация может измениться очень быстро. Но, судя по тому, что мы видим по официальным или пропагандистским заявлениям, начиная с заявлений министра иностранных дел РФ Лаврова и заканчивая пропагандистом Соловьевым, судя по всему, война в 2025 году не закончится.

– То есть вопрос в том, готов ли Кремль заканчивать эту войну?

– Именно так. Кремль не готов. И он даже не собирается этого делать. Озвучиваемые заявления лишь подтверждают, что Россия планирует эту войну продолжать, хочет достичь той цели, которую она поставила. У них были разные концепции так называемой специальной военной операции, но главное, что говорит официальная верхушка, российский МИД – о том, что никакого перемирия быть не может, потому что это только затягивание времени. Что есть определенные условия, на которые Россия может согласиться, и эти условия означают, что мы должны подписать капитуляцию, отказаться от Вооруженных сил, отказаться от курса, прописанного в нашей Конституции, – НАТО и Евросоюз. Снова речь пойдет о русском языке, о русской церкви в Украине и т.д.

И все это под какие-то непонятные гарантии, в том числе гарантии РФ. Это выглядит как издевательство. Украине выдвигаются условия, на которые вряд ли кто-то согласится и в нашей стране, и среди стран-союзников.

Россияне это тоже прекрасно понимают. С точки зрения достижения своей цели они действуют достаточно разумно. Поэтому, пока они имеют определенные тактические успехи на поле бои, они будут диктовать свои условия. Как их вынудить передумать? Сейчас озвучиваются какие-то невероятные варианты, мол, речь может идти не о приглашении Украины в НАТО, а о гарантиях Украине и о предупреждениях России… И россияне при этом должны сказать: "Какие же мы были негодяи! Извините, мы больше так делать не будем". Это какой-то детский подход.

Здесь очень важно обратить внимание на заявление министра обороны Германии господина Писториуса, который сказал, что в 2029-2030 годах вполне возможно уже непосредственное боевое столкновение Германии с РФ. Это заявление очень активно используют российские пропагандисты, мол, Германия планирует напасть на Россию так же, как в 1941-м напала на Советский Союз. Но Писториус сказал очень важную вещь: если вам не нравится какая-то информация об опасности, то скрываться от нее, делать вид, что опасности нет, – это наихудший вариант реагирования, потому что в таком случае опасность только увеличится.

– Действительно, у России есть желание продолжать агрессивную войну против Украины. Но надо также учитывать и возможности. Мы надеемся на то, что возможности страны-агрессора будут сокращаться – и благодаря санкциям, и благодаря огромным проблемам в уже "перегретой" экономике РФ, и благодаря нехватке живой силы, то есть благодаря объективным причинам. Предполагаете ли вы, что эти объективные причины заставят российскую армию по меньшей мере сбавить темпы наступления?

– Они и на сегодняшний день сбавили темп, но я думаю, что это связано с другим – с перегруппировкой. Предположение о том, что у них не будет возможностей, не будет достаточно живой силы и это заставит их останавливаться, – это очень оптимистическое предположение. Потому что они из той же Северной Кореи могут приобщить до 100 тысяч солдат, а при определенных условиях и до миллиона. Тем более что северных корейцев Россия закупает как скот на вес и использует их как расходный материал. Так что я думаю, что это вряд ли произойдет.

Здесь в большей степени вопрос о европейских участниках блока НАТО, ибо, по осторожным и пессимистическим оценкам, возможности всех стран НАТО в Европе производить оружие, в первую очередь артиллерийские средства и дроны, для такой интенсивной войны, которая сейчас идет, на сегодняшний день меньше, чем возможности КНДР, РФ и Ирана.

Таким образом, следует говорить не о том, чего не хватит в России, а о том, чего не хватает у нас. И не только в Украине, но и в Европе. Европа доигралась в толерантность, в миролюбие. Хочешь мира – готовься к войне. Если разоружаешься – получишь войну. Мы уже получили войну, и Европа также может ее получить, если она прямо сейчас не начнет делать то, что говорит Трамп.

Мы почему-то интерпретируем слова Трампа таким образом, что он призывает европейские страны увеличить помощь Украине, потому что хочет уменьшить помощь со стороны США. Но я бы интерпретировал это по-другому. Он считает, что нужно увеличить помощь нашей стране для того, чтобы давать отпор России, но увеличить не за счет исключительно США, а за счет Европы. И как с ним не согласиться? По большому счету это европейская война, они тратят определенный процент своего ВВП на собственные вооруженные силы, которые являются частью Альянса.

– Единственным действительно неизвестным фактором остается то, что именно скажет о войне в Украине Дональд Трамп, когда станет законным президентом США. Считаете ли вы, что у него есть возможность настолько увеличить помощь Украине, чтобы стал возможным перелом в войне?

– Вопрос в том, что если Российская Федерация не будет соглашаться на то, что ей предлагают, – а, скорее всего, она соглашаться не будет, – то, как сказал Трамп, будет увеличена помощь Украине. Даже называлась сумма – 500 миллиардов долларов.

Если нам будет передано современное вооружение на сумму 500 миллиардов, но не с точки зрения мешков с деньгами, а контейнеров с оружием, то у россиян шансов на этой войне не будет. Тогда это будет существенная помощь. Думаю, нам хватит людей, которые могли бы пользоваться этим оружием, хотя вопрос с мобилизацией с повестки дня никто не снимал.

Проще говоря, нам нужны не 30 танков Abrams, а 300, не 20 самолетов, а 200, не две ракеты Tomahawk, которые нужно в сервант поставить и пыль с них сдувать, а 200. Вот это была бы существенная помощь.