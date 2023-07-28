Путин не забудет про критическую инфраструктуру Украины, но есть нюанс, – Романенко

Во время предстоящего отопительного сезона страна-оккупант Россия продолжит наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины, снова пытаясь лишить украинцев отопления и других жизненно важных коммунальных услуг. Вместе с тем в Украине появились дополнительные средства защиты объектов.

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В частности, речь идет о средствах подавления дронов врага. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Я думаю, что противник не забудет наши объекты критической инфраструктуры, поскольку он до сих пор придерживается такого стратегического подхода", – предупредил генерал.

В этом контексте он напомнил о действиях России в рамках зерновой сделки. "Цель врага – подорвать экономику Украины, нанести ей непоправимый ущерб и в целом ослабить возможности нашего государства в поддержании своих Сил обороны. Мы видим это постоянно", – заметил Романенко.

"Потенциал нашей противовоздушной и противоракетной обороны возрастает, но пока недостаточно. По отдельным позициям, особенно в ПРО, в средствах ПВО войск. Поскольку войска необходимо обеспечивать прикрытием с воздуха перед выполнением боевых действий – нам этого явно не хватает. Мы не сможем решить проблему с помощью только переносных зенитно-ракетных комплексов", – пояснил он.

В то же время генерал подчеркнул, что Украина продолжает наращивать свои возможности ПРО и ПВО.

Как писал OBOZREVATEL, мэр столицы Виталий Кличко рассказал о подготовке Киева к новому отопительному сезону. По его словам, городские коммунальные службы восстанавливают поврежденную инфраструктуру.