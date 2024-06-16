'Путин ничего не отвергает': Песков вновь возмутился, что Зеленский не хочет российского 'мира'

Спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он отказывается заключать мирные договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что украинский лидер "ради Родины" якобы должен пойти на мир с Москвой, и пригрозил Киеву дальнейшим ухудшением ситуации на фронте.

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Соответствующее заявление Песков выдал в разговоре с кремлевским пропагандистом Павлом Зарубиным. Он, в частности, сказал, что Зеленский "приходил к власти под флагом мира", "всегда говорил что не держится за кресло" и "готов на все ради своей Родины".

"Вот посмотрим, готов ли он на все, чтобы дальше не ухудшить ситуацию. Каждый раз, когда Путин озвучивает мирные инициативы и когда предпринимаются попытки по выходу на политико- дипломатическое русло, существуют определенные условия на земле. Каждый раз они для Украины ухудшаются", – заявил Песков.

Спикер Кремля добавил, что "нынешние динамика, положение дел на фронтах" якобы "отчетливо демонстрирует", что и дальше ситуация для Киева "будет ухудшаться".

Песков также цинично назвал предложение Путина завершить войну выведением войск Украины с собственных территорий "мирной инициативой", а также выдал, что у президента Владимира Зеленского якобы есть "хозяева".

"Но, наверное, политик, который интересы Родины ставит выше своих собственных и даже выше своих хозяев, бы задумался над таким предложением. Посмотрим, что будет. Еще раз повторяю, это не ультиматум, это именно мирная инициатива, которая сделана с учетом реалий на земле", – выдал пресс-секретарь Путина.

Кроме того, он заявил, что Зеленский – это якобы "не тот человек, с которым можно фиксировать" мирные соглашения, потому что "эта фиксация" якобы "будет нелегитимной".

"Но тем не менее, Путин ничего не отвергает, он не отвергает возможности переговоров, он говорит, что там есть легитимные органы в соответствии с Конституцией Украины. Поэтому кого-то органы уполномочат вести переговоры и так далее. Переговоры как правило ведут экспертные люди, но фиксируют – легитимные", – выдал спикер диктатора.

Песков добавил, что договоренности на бумаге – это "плод очень сложно экспертных переговоров, это баланс интересов и, конечно, учет реалий на земле". И "так будет в этот раз тоже", утверждает он.

"Это гарантии в области безопасности и гарантии по всем другим вопросам. Очень сложная система выработать эту систему гарантий, чтобы обеспечить выполнение договоренности но тем не менее если киевский режим как-то проявит трезвость, то это предстоит сделать", – цинично заявил Песков.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июня Путин выдвинул цинические условия для начала переговоров с Киевом. Он потребовал выведения войск Украины с захваченных оккупантами территорий Донетчины, Луганщины, Херсонской и Запорожской областей.

Зеленский, комментируя "предложение" Путина, заявил, что диктатору "нельзя доверять", и напомнил об обещании Гитлера закончить войну за часть Чехословакии.

В Офисе президента Украины обратили внимание, что никаких новых "мирных предложений" от России не поступало, а "стандартный набор агрессора" уже звучал много раз.

В МИД Украины "предложение" Путина назвали "манипулятивными заявлениями" с целью ввести в заблуждение международное сообщество и указали, что диктатор озвучил их за день до саммита мира в Швейцарии. Аналогичную позицию выразили в ряде других стран.

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