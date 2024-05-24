Путин очень ограничен во времени: эксперт спрогнозировал новое наступление врага

Российская оккупационная армия наверняка предпримет попытку сломать украинский фронт. Наибольшая активизация противника возможна в течение летних месяцев.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский. "Все говорят об окне возможностей, но у Путина осталась всего лишь форточка возможностей. Он очень ограничен во времени", – заявил эксперт.

Он выразил уверенность, что планы врага устроить масштабное наступление в Украине летом будут реализованы. "Я считаю, что такие действия действительно планируются и они произойдут".

В этом контексте Сунгуровский отметил: похоже, что кремлевский диктатор Владимир Путин скорректировал свои планы через принятие решения о выделении помощи США Украине.

"Он рассчитывал, что помощь США вообще не дойдет до Украины, а сейчас рассчитывает на то, что ему удастся затормозить темпы ее поступления. Но факт в том, что такое вооружение уже поступает. Темпы его поступления станут решающим фактором – вместе с нашей мобилизацией, конечно", – подчеркнул эксперт.

"В течение следующих месяцев я ожидаю очень интенсивных, если не действий, то попыток РФ сломать наш фронт. К этому надо готовиться. Но готовиться мы должны, учитывая все происходящие с помощью союзников процессы и все процессы внутри России", – подытожил он. .

Читайте полную версию интервью с Николаем Сунгуровским: "Летом ожидаются очень интенсивные попытки сломать наш фронт: от чего будет зависеть провал планов врага?"

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об итогах очередной встречи в формате "Рамштайн". По словам главы государства, союзники Украины согласовали предоставление средств ПВО, бронетехники и боеприпасов.