Путин проиграет, если Иран потерпит поражение: Трамп уже не может помогать 'другу Владимиру'. Интервью с Фейгиным

Конфликт между Израилем и Ираном имеет сразу три последствия для режима в России – одно позитивное и два негативных. Позитив для Кремля состоит в том, что он получил возможность воспользоваться отвлечением внимания от войны в Украине. Агрессор пытается действовать "в моменте". Именно с этим связаны участившиеся массированные ракетные и дроновые атаки России на Украину.

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Плохая новость для кремлевского диктатора Владимира Путина состоит в том, что администрация президента США Дональда Трампа поставила на паузу диалог с Москвой. Ведь пока неясно, кого на самом деле поддержит Кремль и как ситуация будет развиваться дальше. Сам Трамп оказался под давлением своих же однопартийцев и уже не может свободно помогать "другу Владимиру". Третье последствие войны на Ближнем Востоке для Путина в том, что он катастрофически теряет геополитическое влияние. Если Иран проиграет, проиграет и Путин.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

– По вашему мнению, в какую игру играет Путин на фоне ирано-израильского конфликта? Как вы расцениваете тот факт, что США отменили консультации с РФ?

– Там есть несколько направлений. Что касается непосредственно Украины, то, как мы видим, они (россияне. – Ред.) усиливают удары, они хотят выиграть преимущество – оперативное и тактическое – в моменте. Пока все отвлечены на этот конфликт, они пытаются решить проблему путем интенсификации ударов по Украине. Это очевидное последствие.

Что касается отношений с США, то они действительно взяли паузу, потому что непонятно, куда ситуация пойдет. Например, Вашингтон начнет укреплять двусторонние отношения, а Москва возьмет и поддержит Тегеран. Никто не знает, что произойдет. Может, Северная Корея даст им оружие. Может быть все что угодно. Поэтому в США решили подождать и посмотреть. Ведь Трампу оказаться в конечном итоге союзником Москвы и Тегерана как-то совсем не с руки. Улучшать отношения с Россией на фоне чего? Ради чего? Почему?

Думаю, сейчас есть внутреннее давление на Трампа, и он не может свободно помогать своему "другу Владимиру". Он сдерживается со стороны республиканского истеблишмента.

И в принципе, что изменилось? Почему должны улучшаться отношения между Москвой и Вашингтоном? Все только ухудшилось, и за это надо брать на себя ответственность. А Трамп, видимо, к этому не очень-то расположен. Так что тут ситуация непростая.

Думаю, США и Россия возобновят переговоры, но все будет двигаться не так быстро, как хотелось бы Москве или Трампу. Не будет быстрого облегчения визового режима, облегчения ведения бизнеса и так далее. На фоне чего? Куда ехать? В Россию, которая бомбит дронами? Это было бы очевидной глупостью. Это второе направление, которое связано с последствиями войны – взаимоотношения Трампа и Путина.

А третье – это изменение геополитического расклада на Ближнем Востоке, потому что Москва теряет влияние. Возможно, она и воспользуется ситуацией, этой войной, чтобы каким-то образом усилить военное давление на Украину, на Киев. Но если за Асадом, за "Хезболлой", за ХАМАСом она потеряет союзника в лице Ирана, это может еще более пагубно сказаться на геополитическом статусе Москвы.

– Вы не считаете, что Кремль уже и так потерял своего союзника в лице Ирана? Буквально на днях было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между РФ и Ираном, но, как мы видим, Кремль не оказывает никакой военной помощи Ирану.

– Нет, нельзя сказать, что Иран больше не союзник России. Возможно, в Тегеране особых иллюзий и не питали по поводу того стратегического соглашения, которое, кстати, было ратифицировано парламентом Ирана в прошлый понедельник, 16 июня. Ведь там не сказано о непосредственной военной помощи Москвы в случае конфликта в отношении Ирана. Там сказано о поддержке. А политически Россия поддержала Иран, она осудила атаку. Но того, что происходит подспудно, мы не видим. Москва напрашивается на роль посредника между Израилем и Ираном и договаривается на этот счёт с США. Наверное, Иран сам просит об этом посредничестве, просто не афиширует этого.

Но Путин окончательно потеряет Иран, если Иран проиграет. Причем не в военном, а в политическом смысле. Например, если аятолла Хаменеи будет убит и в Иране сменится режим. Понятно, что любое последующее правительство, любая последующая власть в Иране уже не будет союзной Москве в такой же степени. Это абсолютно точно.

Путин проиграет, даже если аятоллу не убьют, но Иран лишится всей своей военной мощи, начиная с ядерной программы и заканчивая военными производствами, которые Израиль последовательно уничтожает. "Что ж это за зять, с которого нечего взять?" – ни дронов, ни комплектующих, ни деталей, ни помощи в военном производстве. И будет Иран таким номинальным обглоданным союзником. В таком случае Москва совершенно точно проигрывает в геополитическом масштабе.