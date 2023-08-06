Путин собирает элитные полки из 'чего-нибудь': Селезнев назвал амбициозную цель врага

В ходе полномасштабного вторжения в Украину руководство страны-агрессора России поставило перед собой амбициозную цель – создать на базе четырех военных округов четыре военные корпуса для усиления армии, участвующей в войне против нашей страны. Однако враг столкнулся с острой нехваткой ресурсов, прежде всего, мобилизационных.

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Оккупанту удалось создать лишь один "убогий" корпус, а для формирования двух элитных полков ВДВ ему приходится набирать не подготовленных военных, а "кого-нибудь". Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"В результате этих потуг они сумели наскрести ресурсов – людских, материально-технических – для того, чтобы создать лишь один корпус, 3-й армейский. Мы неоднократно говорили про его убогий военный путь. Ни единой успешной операции он не продемонстрировал", – заметил эксперт.

Он подчеркнул, что традиционно воздушно-десантные войска считались элитными, поскольку подготовка бойцов была качественной, долгой и затратной. Но в случае с новыми полками десантников, формируемых в РФ, эта задача невыполнима.

"Наверное, не проблема насобирать "чмобиков" на просторах Российской Федерации и попытаться сделать из них что-нибудь. Но очевидно, что ВДВ и "что-нибудь" – это несовместимые понятия. Потому что десантники – это элитарная составляющая российской армии. Называться и быть – это разные истории", – констатировал Селезнев.

Он добавил, что новые подразделения российской оккупационной армии неизбежно столкнутся с проблемой обеспечения техникой и вооружением.

"Некоторые из них, например, артиллерийские бригады и дивизии, требуют огромного количества материально-технических средств. Где все это взять? На складах российской армии осталось оборудование, техники далеких 1950-х, 1960-х, в некоторых случаях 1970-х годов выпуска. Это точно не соответствует нормам обеспечения тех самых подразделений ВДВ,", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, командующий воздушно-десантными войсками России генерал Михаил Теплинский анонсировал создание двух новых полков до конца 2023 года. Вместе с тем, по мнению аналитиков, у оккупационной армии будет проблема с комплектацией этих подразделений.