"Путин создает определенные рамки": Шарп объяснил, что стоит за увеличением численности армии России

Кремлевский диктатор Владимир Путин начертил рамки, когда увеличил официальное количество российских армейцев, и поставил военному руководству цель, к которой нужно стремиться. Это свидетельствует о том, что в войне против Украины одна из ставок Кремля – это количество живой силы.

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Израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью OBOZ.UA прокомментировал один из последних указов Путина. 16 сентября главарь страны-агрессора увеличил штатную численность ВС РФ примерно на 180 000 человек – до 2 389 130. Среди них непосредственно военнослужащих – 1 500 000 (до этого их было 1 320 000).

"Тут важно понимать, что он создает некие рамки... Речь идет о задаче-максимум, которую ставит Путин и которая, скорее всего, невыполнима. Не знаю, соответствует ли нынешняя штатная численность 1,32 миллиона. Скорее всего, нет. Но в любом случае Путин ставит задачи, к которым нужно стремиться", – сказал эксперт.

Он уверен, что для Кремля количество – это важнейший фактор в этой войне. "Конечно же, есть элементы качества, но благодаря своевременному пополнению Россия сохраняет наступательный потенциал", – указал Шарп.

Это объясняет ситуацию, когда РФ, неся большие потери, все равно постепенно продвигается на ряде участков фронта.

"Да, она несет тяжелые потери, но, несмотря на это, наступление продолжается. Что это означает? Что потери компенсируются за счет новых военнослужащих, которые поступают на службу по контракту. Если бы потери превышали количество поступающих на службу, то через какое-то время наступление бы заглохло по объективным обстоятельствам – просто некому было бы наступать", – заявил военный обозреватель.

По его словам, задача-минимум для Путина – это "играть вничью", то есть, избегая мобилизации, любой ценой набирать контрактников и отправлять на "СВО", чтобы компенсировать потери.

Быстро создавать новые части и соединения – это плохая идея. Войскам нужны не только люди, но и техника, специалисты, командиры всех рангов.

"Когда этого недостаточно, толку из такого рода частей и соединений не будет. Поэтому с этим дела обстоят неважно, по объективным обстоятельствам их формируют очень медленно. Когда есть дефицит того, что я перечислил, быстрых решений быть не может.

Однако пополнять поредевшие на фронте уже существующие части и соединения этим маршевым пополнением, которое можно называть "мясом" или не очень обученными контрактниками и мобилизованными, возможно. И это более простой и более эффективный метод. Как мы видим, под Покровском, например, россияне часто наступают без применения техники, а пехотой при поддержке артиллерии. И иногда они продвигаются", – проанализировал Шарп.

Таким образом, наращивание личного состава ВС РФ направлено на войну. "Где очень важен человеческий ресурс, где пехотой наступают, где часто не считаются с потерями. И потому это важнейший фактор успеха – будь то в наступлении, будь то в обороне. И неслучайно Путин уделяет ему большое внимание", – подытожил военный обозреватель.

Как сообщал OBOZ.UA, британская разведка ранее указала: реализация амбиционного плана Путина увеличить численность армии будет усложнена дальнейшими потерями в войне и проблемами с набором личного состава.

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