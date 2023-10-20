Путин стратегически проиграл': Маломуж назвал стратегические цели для ATACMS и объяснил, что означает решение США

В будущем стратегическими целями для ударов ракет ATACMS могут стать пусковые установки, а также склады боеприпасов и нефтебазы, в том числе размещенные на территории оккупированного Крыма. Эти объекты обеспечивают военные нужды российской армии и наносят удары по территории Украины.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA сообщил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж. Он также отметил, что стратегическими целями для ATACMS также могут быть военные корабли противника.

Как отметил Маломуж, в Крыму, в частности, есть два мощных комплекса, откуда оккупанты запускают "Шахеды", пусковые установки "Ониксов", также есть большие склады боеприпасов и нефтебазы. Эти объекты являются важными стратегическими целями для ВСУ.

В то же время, ранее Россия угрожала, что передача Украине систем ATACMS и истребителей F-16 будет означать начало противостояния между США и РФ. Кремль использовал сильное давление, однако американская сторона не обращала на это внимание.

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Маломуж отметил, что решение США о передаче этих ракет Украине демонстрирует, что Америка не идет по сценарию России и не ведется на шантаж об угрозе применения ядерного оружия.

В то же время российский диктатор Владимир Путин в этой ситуации стратегически проиграл. Его угрозы и шантаж не имели эффекта, что указывает на его слабость как стратега и агрессора, пытающегося навязывать свои условия миру.

Так, Россия в целях безопасности будет вынуждена транспортировать свою воздушную технику, самолеты, вертолеты и боеприпасы, а также всю систему обороны на территорию РФ. Это существенно увеличит объем логистики и время прилета. Благодаря этому ракетам РФ на фронт не удастся долететь в течение нескольких минут.

Напомним, что в Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки заявили, что украинские Силы обороны могут применять ракеты ATACMS исключительно в пределах Украины. Также там не стали уточнять информацию о количестве передаваемых нашему государству ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, ракеты ATACMS американского производства, которые недавно получила Украина, могут снести с аэродромов целые вертолетные площадки и перебить пути снабжения. Но есть ряд вещей, которые эти ракеты не могут сделать. Среди них уничтожение наиболее защищенных боевых машин и танков.

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