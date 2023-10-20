Сможет ли Украина использовать ATACMS для ударов по России: в Пентагоне сделали заявление

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки заявили, что украинские Силы обороны могут использовать ракеты ATACMS исключительно в пределах Украины. Также там не стали уточнять информацию о количестве передаваемых нашему государству ракет.

Об этом во время брифинга заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает Министерство обороны США. Он отметил, что поставки дальнобойных ракет были подкреплены гарантиями со стороны Украины, которые не будут использованы для ударов по территории России.

"Я не могу вдаваться в детали по количеству ATACMS, которые мы предоставили, но, как и все другие системы и оборудование, которое мы предоставили Украине, это с гарантиями что это будет использовано в рамках суверенной Украины для возвращения и защиты суверенной украинской территории", – подчеркнул спикер.

Патрик Райдер отметил, что Пентагон собирается продолжать консультации с Украиной и другими странами-партнерами, чтобы убедиться, что у ВСУ есть все необходимое для защиты от атак России.

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Как сообщал OBOZ.UA, ракеты ATACMS американского производства, которые недавно получила Украина, могут снести с аэродромов целые вертолетные площадки и перебить пути снабжения. Но есть ряд вещей, которые эти ракеты не могут сделать. Среди них уничтожение наиболее защищенных боевых машин и танков.

Напомним, в ночь на 17 октября ВСУ ударили по вертолетам оккупантов и оборудовании аэродромов возле Луганска и Бердянска. Там захватчики сконцентрировали авиацию, которая используется для ударов по украинским воинам на линии фронта.

Впоследствии стало известно, что очень эффективные удары нанесли с помощью американских ракет ATACMS, о поставках которых официально не сообщалось. Однако вечером 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение Украиной дальнобойных ракет от США.

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