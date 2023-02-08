"Путин убежден, что время на его стороне": разведка Эстонии объяснила, на что рассчитывает Кремль в войне с Украиной
Российский диктатор Владимир Путин продолжает продвигать вперед свое агрессивное вторжение в Украину, имея в своем распоряжении множество ресурсов, и по-прежнему убежден, что время на его стороне. И хотя оккупанты вряд ли добьются "качественного скачка" в своих военных возможностях, кремлевского лидера это не остановит, несмотря на все потери.
Об этом сказано в годовом отчете Службы внешней разведки Эстонии. Отмечается, что целью диктатора на данный момент является ослабление поддержки со стороны союзников, таких как США и НАТО.
"Путин тянет время, полагая, что Украина и Запад износятся раньше России. Он думает, что может "взорвать" Украину за столом переговоров", – считают в эстонской разведке.
Также там обеспокоены тем, что вторжение повысило риск военного конфликта в странах Балтии, а дальнейшие мобилизации и запланированные на конец этого года крупномасштабные военные учения России, как ожидается, усилят напряженность на восточном фланге НАТО.
Ранее в аналитике американского Института изучения войны отметили, что российский диктатор Владимир Путин продолжает полагаться на козлов отпущения в принятии военных неудач армии РФ и непопулярных решений, связанных с войной против Украины. Кремль умышленно позволяет некоторым пропагандистам критиковать министерство обороны России, чтобы снять с себя вину за провалы на фронте.
В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что единственным путем к миру является как можно более масштабная и быстрая военная помощь Украине. По его словам, Путин является авторитарным правителем и как все ему подобные – он реагирует только на силу своих оппонентов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– анонимный Telegram-канал "Генерал СВР" сообщил, что самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко якобы отказал российскому диктатору Владимиру Путину в ряде его просьб во время недавнего телефонного разговора. Кроме того, беларуский политик, по некоторым данным, пытается наладить контакты с Западом;
– Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, в отличие от своего бывшего британского коллеги Бориса Джонсона, угроз в адрес своей страны от президента РФ Владимира Путина не слышал. Однако это не помешало четко объяснить Кремлю, что только он ответственен за войну, развязанную в Украине.
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