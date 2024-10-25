Путин заявил, что получал 'секретное' предложение от Киева, и цинично высказался о переговорах

Российский диктатор Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что Россия якобы хочет завершить "конфликт" в Украине "как можно быстрее и желательно мирными способами". В представлении главы государства-агрессора, произойти это должно путем выполнения Киевом всех требований Москвы, включая отказ от украинских регионов, частично оккупированных РФ.

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Также Путин заявил, что в сентябре этого года на Генассамблее ООН Украина якобы передала России через Турцию некое предложение. Диктатора цитируют пропагандисты РИА Новости.

Выступая перед собравшимися в Казани журналистами из разных стран (включая "недружественные", как подчеркивала представительница МИ РФ Мария Захарова), Путин в очередной раз взялся выстраивать для начавшей агрессивную полномасштабную войну России имидж "миролюбивой" страны.

По его словам, Россия, как и другие члены БРИКС, якобы настроена на то, чтобы "конфликт закончился как можно быстрее и желательно мирными способами".

Диктатору импонирует предложение Китая и Бразилии, предполагающее прекращение боевых действий и нейтральный статус Украины. В довесок к этому Путин хочет отказа Украины от части своей территории, оккупированной российскими войсками.

По его словам, в Москве "готовы рассматривать любые варианты, исходя из реалий, которые складываются на земле".

"И не готовы ни на что другое", — добавил глава государства-агрессора.

Также Путин выдал, что в сентябре, в ходе сессии Генассамблеи ООН, Киев якобы искал контактов с Москвой и передал через представителя Турции некое предложение. Тот же уведомил о полученной информации Кремль. В чем состояло это самое "предложение", диктатор не сказал, вместо этого в очередной раз обвинив Украину в нежелании вести переговоры.

"Уже на следующий день Украина вновь заявила об отказе от любых переговоров. После этого Владимир Зеленский озвучил на заседании Верховной рады очередной "план победы", подтвердив неготовность к диалогу", – пишут пропагандисты РИА Новости.

При этом Путин выдал, что украинские власти якобы не хотят прекращения войны, чтобы избежать проведения выборов, которые должны состояться после отмены режима военного положения.

"Видимо, к этому не готовы. Мяч на их стороне", — сказал диктатор.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, беларуский диктатор Александр Лукашенко намекнул, что не будет воевать против Украины. Он также поставил под сомнение усилия Путина по привлечению солдат из КНДР. По версии Лукашенко, помощь российским войскам не нужна, а в случае привлечения воинских сил третьей страны НАТО якобы развернет в Украине свои войска в ответ.