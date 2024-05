Путина не интересуют переговоры о мире в Украине, он хочет уничтожения – ISW

Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему не заинтересован в значимых переговорах о завершении войны против Украины и в любом мирном соглашении. Он нацелен добиться заявленных целей вторжения – полного "разрушения независимого украинского государства" и "порабощения украинского народа".

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они отметили, что именно такую кремлевскую риторику 25 мая повторил посол РФ в США Анатолий Антонов.

В частности, в интервью Newsweek 25 мая пропагандист категорически отверг легитимность президента Украины Владимира Зеленского и изложил максималистские условия России для мирных переговоров. Он раскритиковал заявления Запада о том, что Россия не желает диалога с Украиной, и как "преднамеренную попытку исказить реальность". По его словам, любое российско-украинское мирное соглашение должно учитывать ситуацию на поле боя и быть подписано "легитимным" украинским лидером, а Зеленский якобы таковым не является.

"Украинская конституция позволяет действующему президенту откладывать выборы и оставаться на своем посту после окончания срока его полномочий во время военного положения, которое в настоящее время действует в Украине из-за полномасштабного российского вторжения. Следовательно, внимание российских чиновников к президентскому сроку Зеленского является лишь темой для разговоров в продолжающейся информационной операции Кремля по его дискредитации и представлению любого прозападного украинского правительства как нелегитимного", – объяснили в ISW.

Антонов также назвал предстоящий Саммит мира в Швейцарии бессмысленным и частью предполагаемых "усилий Запада по легитимизации президентства Зеленского". Он даже попытался пригрозить, мол, Украина потеряет гораздо больше территорий, если США продолжат игнорировать "мирные предложения" Кремля, подчеркнув стойкую уверенность последнего в том, что Россия может подорвать интересы и суверенитет Украины, ведя переговоры с Западом.

Российский посол намекнул, что Москва отвергнет любое мирное соглашение, основанное на отступлении или выводе войск РФ из любой временно оккупированной части Украины, включая, вероятно, недавно захваченные участки на севере Харьковской области. Он утверждал, что конституция России запрещает внешнее деление российской территории и что "новые субъекты федерации" (то есть незаконно аннексированные и оккупированные территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей) теперь являются "частью четко обозначенной границы России" и "не могут, не должны" вернуться под контроль Украины.

По мнению аналитиков, такие высказывания россиянина намекают на то, что российские власти четко определили границы украинской территории, которую незаконно захватили, но представляет противоречивые оценки их размеров. Считается маловероятным, что Кремль предпринял дальнейшие шаги по определению границ оккупированной с начала 2022 года украинской территории, и неясно, как он представляет, как ранее и недавно оккупированные территории Харьковской области вписываются в эти рамки.

"Официальные российские заявления продолжают поддерживать оценку ISW о том, что Путин по-прежнему не заинтересован в значимых переговорах и любом мирном соглашении, которое помешало бы ему добиться полного разрушения независимого украинского государства и порабощения украинского народа", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность временного прекращения огня на фронте для проведения переговоров с Россией. Он также подчеркнул, что у Украины уже есть опыт обмана со стороны РФ в таких диалогах, ведь во главе страны-агрессора стоят люди, желающие сжигать жизнь и разрушать города.

