'Путина нужно поставить на место!' Зеленский объяснил, случайно ли ракеты России пролетают над Европой

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин будет продолжать эскалацию и действовать как Гитлер, если будет чувствовать, что побеждает. Поэтому уже сегодня нужно поставить его на место всеми возможностями.

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Такое мнение глава государства высказал в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24. Он убежден, что кремлевский лидер будет думать о продолжении войны, если будет чувствовать свою силу.

"Сила – это падение Украины, или это Украина, которая стоит и борется с ним наедине, а мир разделился. Он будет чувствовать, что побеждает, в частности, и в Европе тоже. И тогда он начнет еще одну эскалацию. Не зря сегодня российские ракеты пересекают воздушное пространство стран НАТО", – убежден Зеленский.

"Это первые шаги. Вы увидите, он будет действовать как Гитлер", – добавил он.

"Считаю, что сегодня его нужно поставить на место. Всеми возможностями. Усилением Украины – это мало. Усилением санкций – его общество должно ощущать изоляцию, политическую изоляцию. Политика, санкции, экономика и тому подобное", – отметил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент сообщил, что оккупанты ежемесячно используют 3200-3500 управляемых авиабомб, направленных исключительно на удары по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Цель оккупантов – внушить страх в людей и заставить уехать, чтобы оккупировать их города.

– Также Зеленский заявил, что путь к миру будет долгим, потому что Украина имеет дело с террористами. При этом глава государства подчеркнул, что этот путь должен основываться на уставе ООН и международном праве.

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