Путинская армия хочет форсировать Днепр: капитан объяснил, что из этого будет

Страна-оккупант Россия декларирует намерение перебросить войска на правый берег Днепра и демонстрирует определенные попытки форсирования реки. Однако это крайне трудная задача, которую враг не сможет выполнить по объективным причинам.

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Прежде всего, потому, что позиции Сил обороны на правобережье очень сильны. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины, капитан I ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

"Противник уже задекларировал такое намерение и накапливает войска. Но это ему не удастся. Это скорее необходимо рассматривать как средство перехватить инициативу, которая была на нашей стороне на этом участке фронта, здесь, на юге, в отличие от Донбасса", – заявил он.

Как объяснил Заблоцкий, попытки форсировать Днепр противоречат здравому смыслу, ведь эту задачу фактически невозможно выполнить. "Потому что мы находимся на высоком берегу, артиллерия видит дальше и стреляет дальше русскойроссийской. Следовательно, подойти к берегу они не смогут".

Говоря об отходе Сил обороны из Крынок и Урожайного, расположенных на левобережье Днепра, эксперт заметил: "Не было смысла держать плацдарм в условиях, когда противник властвует в воздухе и ФАБами уничтожает все, что видит. Там уже все уничтожено, негде закрепиться, мы были вынуждены отойти".

"Но все равно мы будем освобождать левобережье. Кстати, на левобережье еще остались наши плацдармы, ближе к Херсону. Ситуация динамичная, это война", – подытожил он.

Читайте полную версию интервью: "Враг стремится вернуться на правобережье Днепра и отрезать Украину от моря. Капитан Заблоцкий объяснил, возможно ли это".

Как писал OBOZ.UA, в Военно-морских силах ВСУ сообщили, что страна-оккупант Россия вывела все военные корабли из Азовского моря. Ранее агрессор пытался закрепить статус этого моря как внутреннего на законодательном уровне.

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