'Путинская Россия должна быть осуждена как нацизм': Зеленский обратился к участникам Хельсинкской комиссии США. Видео

Весь мир видел сожженные путинской армией города и села Украины и массовые убийства, совершенные его боевиками на оккупированных территориях. Нет такого преступления против человечности, которое еще не совершила бы Россия под руководством кровавого диктатора Владимира Путина. И он, и российское государство должны быть привлечены к ответственности за нацизм и военные преступления против украинского народа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам слушания Хельсинкской комиссии США по теме "Привлечение России к ответственности за военные преступления против Украины: Уроки Нюрнберга". Соответствующее видео обнародовал YouTub-канал Офиса президента.

"Невозможно смириться с болью семей, разделенных путинской войной и депортацией украинских детей. Мы также не должны забывать о миллионах украинцев, которые выживают под российской оккупацией, лишены даже элементарных человеческих прав.

Пусть на пути правосудия не будет препятствий! Так же как нацизм, должно быть осуждено и путинское государство. Путин сам ставит себя в один ряд с Гитлером, оправдывая его за Вторую мировую. Он пытается столкнуть весь свободный мир в таких же страданиях, которые он принес Украине и украинцам. Разные народы объединились, чтобы помочь остановить агрессию России. И я благодарю каждого народа, каждого лидера, всех политических деятелей мира, которые помогают защищать Украину. Вы действительно на правильной стороне истории. И в то же время я призываю всех, кто может ускорить наступление реального мира", – призвал Зеленский.

Отметим, что заседание Хельсинкской комиссии США состоялось в историческом месте – аудитории №600, где проходили слушания по привлечению к ответственности нацистских преступников.

"И с одной стороны – плохая новость, что и теперь, спустя столько лет, человечеству приходится возвращаться к Нюрнбергским принципам, чтобы наказать новое масштабное российское зло, идущее по стопам Гитлера. А с другой стороны – все же хорошая новость, что есть кому вернуться Наше с вами единство работает ради блага наших народов и всех людей мира.

Реальное, честное, надежное окончание войны не может обойтись без полного восстановления справедливости для всех людей, чьи права и жизнь были разбиты войной. Ни одна война не может быть по-настоящему завершена без привлечения к ответственности тех головорезов, которые разжигали эту войну, убивали и пытали, депортировали детей и взрослых и пытались жестоко погасить пламя свободы и сопротивления на оккупированных территориях", – сказал президент.

Зеленский призвал мировое сообщество ускорить наступление мира в Украине, "который, как и после Второй мировой, будет базироваться на осуждении военных преступников и их идеологии. Мир, который обеспечит счастливую и безопасную жизнь для последующих поколений".

Глава государства также поблагодарил всех и каждого в Соединенных Штатах, кто ценит свободу так же как и украинцы: господина Президента Байдена и администрации, всех в Конгрессе США, кто помогает, и всех наших партнеров по всему миру.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни. Он отметил, что попытки уничтожить украинцев и нашу независимость продолжаются, но мы и дальше стоим.

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