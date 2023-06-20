'Путинская Россия – это государство-террорист': в ГУР оценили риск применения ядерного оружия Кремлем

Риск внедрения Россией ядерного орудия гипотетически существует постоянно. Однако пока нельзя сказать, что он повышен против Украины.

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Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, и Украина, и наши международные партнеры внимательно отслеживают этот вопрос.

"Путинская Россия – это государство-террорист, обладающее ядерным оружием – стратегическим и тактическим. И гипотетически угроза на этом направлении всегда существует", – пояснил представитель ГУР.

"По состоянию на данный момент мы не можем говорить об изменении ситуации и повышении рисков вероятности применения тактического ядерного оружия так называемой Российской Федерацией против Украины", – сказал Юсов.

Он пояснил, что подобный шаг ничего бы особо не изменил для оккупантов на поле боя, но привел бы к краху режима Путина и к его окончательному поражению, ведь реакция мира была бы просто безумной.

Юсов отметил, что окончательно вопрос таких угроз будет снят, когда ядерное вооружение РФ будет находиться под международным надзором и контролем.

"Только тогда этот вопрос вообще не будет стоять на глобальной повестке дня", – пояснил представитель ГУР.

Напомним, ранее Юсов назвал шантажом угрозы России по размещению в Беларуси ядерного оружия. По его словам, "президент" страны Александр Лукашенко не способен повлиять на размещение, использование или судьбу российского ядерного оружия.

"Конечно, народ Беларуси еще раз оказывается в заложниках, теперь уже дополнительно с элементом ядерного аргумента, ядерного шантажа. Чем-то дополнительным для Европы, для НАТО, для Украины это не угрожает. Но Путин показывает, мол, еще может сделать несколько шагов на шахматной доске", – объяснил Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в РФ на фоне провалов оккупантов в войне снова выдали басню о том, что Украина намерена "продолжить работу над грязной ядерной бомбой". Заявили, что в этих целях госинспекция ядерного регулирования нашего государства якобы отправила на переработку партию облученного топлива из Ривненской АЭС;

– в РФ поставили ультиматум США по ядерному вооружению на территории европейских стран. Там заявили, что могут унести свое ядерное оружие из Беларуси, если Штаты выведут свой ядерный потенциал из Европы и ликвидируют инфраструктуру.

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