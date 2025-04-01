Путину крайне не хватает солдат, но у него есть 'загашник' для атак. Интервью с Иваном Ступаком

Страна-агрессор Россия может готовить новое наступление в Украине в течение ближайших считанных недель, сообщают источники. Тем не менее объективных возможностей у врага не так уж много. В частности, если говорить о пробитии "коридора" между Крымом и Приднестровьем, то это задача из разряда фантастики, учитывая как расстояние – более 200 километров, – так и имеющиеся ресурсы России, в частности, из-за огромных потерь кораблей.

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Огромной проблемой врага также нехватка человеческого ресурса. Сейчас экономика страны-оккупанта фактически потеряла два миллиона рабочих рук – один миллион уехал за границу после объявления мобилизации, второй был брошен на фронт. Эта нехватка рабочих рук может оказаться критической и привести к коллапсу экономики РФ. Впрочем, враг может получить определенный "загашник" – до 80 тысяч военных, если ему удастся полностью выжать ВСУ из Курщины. Этого может быть достаточно для усиления давления на отдельном участке фронта, но о масштабном наступлении речь не может идти.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Associated Press со ссылкой на украинских аналитиков пришли к выводу, что Россия может готовить новое наступление в Украине в ближайшие недели. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовиться к новым атакам на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Также обсуждается опасность создания определенного "коридора" между оккупированным Крымом и Приднестровьем, учитывая накопление сил на юге нашей страны. По вашим оценкам, какие из них угроз реальны?

– Что касается "коридора" – я даже не представляю, каким образом россияне могут его пробить. Давайте откроем карту. Русские находятся на Кинбурской косе, но это маленький клочок земли. Накопить там войска, чтобы совершить переправу – это что-то на уровне самоубийства. Им нужно переместиться с левого берега Днепра на правый, пройти весь Херсон, пройти Николаев, дойти до Одессы и выйти на Приднестровье… Ничего себе коридорчик!

Они тот несчастный Покровск пытаются штурмовать с сентября, никак не могут приступить к штурмовым действиям. Я не понимаю, как этот коридор можно сделать на земле. На воде? А где российские корабли? В течение 2022-2023 годов мы затопили или повредили ориентировочно 28 российских судов, которые теоретически могли принять участие в этой десантной операции. Это, в частности, и Цезарь Куников, и большой десантный корабль Саратов. Эти корабли могли нести танки, людей. Где они? Нет. Одесская акватория вся заминирована.

Поэтому, по-моему, это просто невыполнимая история о "коридоре". Если бы там было километров 50, то можно было бы говорить о коридоре, но там 211 километров. Также обратите внимание, что вся информация о скоплении сил РФ на юге идет с украинской стороны. Об этом говорит президент, Associated Press, но ссылаясь на украинские источники. Я не видел подобных сообщений от западных аналитиков со ссылкой на западные разведки, что у россиян в Крыму стоит 200 тысяч военных, готовых наступать.

Но ведь они и не прекращали наступать. Они с октября 2023 г. находятся в режиме наступления. Поэтому говорить еще о каком-то наступлении... Возможно, может быть усиление, но где взять людей… Единственная цифра, на которую мы можем опираться, это цифра, которую озвучил народный депутат Роман Костенко – 60-80 тысяч россиян, которые находятся на Курщине. Но в Киевскую область в 2022 году заходило 40 тысяч. Я думаю, на одном направлении они могут себя показать, но по всему участку фронта тысячу километров я себе этого не представляю.

Предположим, что у вас в загашнике было бы несколько десятков тысяч военнослужащих, вы бы ждали несколько месяцев и не бросали бы их на фронт? Конечно, бросили бы, мол, давайте быстро делайте результат, берите Покровск...

– Да, но в данном случае у врага действительно есть в "загашнике" лишние тысячи солдат – на Курщине. Когда и если им удастся выжать полностью ВСУ за границу России, у россиян появится определенный запас живой силы. Где их могут применить?

– Эти 60-80 тысяч личного состава, о которых сказал Роман Костенко, могут использоваться там – мы видим, как они давят на Сумы, Юнаковку. И именно для этого Украина начала Белгородскую операцию – растянуть силы врага, чтобы отвлечь его, чтобы смягчить там наше положение.

Как я вижу, лишних людей в России нет, людей не хватает. Ротации делать они не могут, люди нужны. Буквально на прошлой неделе у Путина было какое-то культурное мероприятие, где выступал Захар Прилепин и спросил о ротации. Но Путин ответил очень приветливо, мол, это трудный вопрос, мы работаем… (речь идет о заседании совета по культуре и искусству 25 марта, где Путин заверил, что не забывает этот вопрос, но будет "выходить из реалий на линии боевого столкновения". – Ред.).

Мы знаем также о рейдах, которые в России проводились в московских спортзалах. Повестка – и на фронт. Мы также видели, что в конце прошлого года начали проседать цифры набора людей в армию. Были моменты, когда людей набирали меньше, чем погибало на фронтах.

– Понятно, что у них есть проблема с личным составом. Но не считаете ли вы, что именно сейчас тот самый момент, когда Путин может бросить на стол последний "козырь" – объявить всеобщую мобилизацию в России?

– В теории это может быть. Мы не должны исключать ни один, даже самый нереальный сценарий. Но я думаю, что концептуально на это не пойдет. Он не идёт на этот шаг уже три года. Почему? Как только он объявил о частичной мобилизации, из РФ уехал миллион человек. Причем уехали не трактористы, не комбайнеры, а люди, которые делали бизнес, люди с головой.

И сейчас в РФ действительно нехватка рук. Большое количество бизнесов испытывает на себе нехватку рук, начиная от рядовых работников и заканчивая работниками среднего и высшего звена. Это одна сторона. Плюс ориентировочно один миллион человек находится на войне. Мы видели частичную мобилизацию 2022 года – 250 тысяч, потом в 2023 году – 300 тысяч… Как ни крути, около миллиона в российскую армию уже затащили. Кто из них погиб, кто еще на фронтах, кто в тылах... Но они не задействованы в отраслях экономики.

На сегодняшний день впервые начали замечать признаки того, что российская экономика останавливается. Это, несмотря на то количество денег, которое вбрасывается в российскую экономику. Полная нелогичность. Экономисты говорят, что экономика России может войти в пике. Думаю, именно поэтому об общей мобилизации в России речь не идет.

Российские экономисты боятся, что именно экономически Россия проигрывает. Они не боятся проиграть на фронтах – техники у них хватает. Арифметически у них техники больше, чем у нас. Но экономика может сколотить. Она может хрустнуть так сильно, так громко, как Советский Союз. Ведь Союз проиграл не на фронте – он проиграл именно экономически.

– Подытоживая: по вашим оценкам, пока враг не имеет возможности совершить какой-то колоссальный прорыв на фронте?

– С полной ответственностью я могу сказать, что пока я не вижу возможности для них это сделать. Я не исключаю, что они могут усилить отдельные направления, например, на Сумщине или Харьковщине, но это будет похоже на то, как режут скальпелем, а не рубят топором. Они могут понемногу давить, но с каждым месяцем будет меньше и меньше километров, которые они захватывают в Украине.