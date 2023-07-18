ПВО, боеприпасы и броня: Резников подвел итоги 'Рамштайна-14'

Во вторник, 18 июля, состоялось уже 14-е заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". По его результатам Украина получит больше боеприпасов и бронированной техники.

Видео дня

Также будет усилена наша ПВО. Об этом в Twitter написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что приоритетом этого "Рамштайна" были поставки оружия и оборудования, которые срочно необходимы ВСУ для освобождения наших территорий от российских захватчиков.

"Рамштайн-14 продемонстрировал непоколебимую поддержку Украины нашими партнерами", – отметил министр, добавив, что во время встречи имели место и новые инициативы.

Резников поблагодарил коллег из Люксембурга и Эстонии за представление конкретных шагов для развития ІТ-коалиции, а министра обороны Литвы – за инициативу создания коалиции по разминированию.

"Особая благодарность большому другу Украины и моему дорогому другу главе Пентагона Ллойду Остину за руководство беспрецедентной коалицией против зла. Вместе мы настойчиво работаем, чтобы добиться победы, справедливого мира и лучшего будущего", – написал Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Глава министерства обороны США Ллойд Остин на "Рамштайне" пообещал нашей авиации поддержку в виде профессионального обучения пилотов управлению истребителями четвертого поколения F-16.

– Он заверил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами, присоединившимися к формату "Рамштайн", нацелены на дальнейшее наращивание боевого потенциала и уровня подготовки ВСУ. Они будут делать все возможное для победы Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!