'США и союзники нацелены на усиление боевой мощи ВСУ': Остин заверил в дальнейшей поддержке Украины

Соединенные Штаты вместе с присоединившимися к формату "Рамштайн" союзниками и партнерами нацелены на дальнейшее наращивание боевого потенциала и уровня подготовки ВСУ. Они будут делать все возможное для победы Украины

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Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин после заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" во вторник, 18 июля. Он заверил, что США и дальше будут поставлять Украине бронированные машины, артиллерию и танки.

"Мы будем продолжать наращивать боевую мощность, мы будем в дальнейшем отправлять дополнительные БМП Bradley, а также Stryker и артиллерию", – сказал глава оборонного ведомства США.

Он добавил, что также ожидается обеспечение Украины дополнительными танками Leopard.

Остин напомнил, что сейчас в Германии проходит подготовка трех бригад ВСУ, кроме того, украинские военные подразделения тренируются в других странах.

Глава Пентагона подчеркнул, что работа по этому направлению продолжается. По словам Остина, будет делаться "все возможное, чтобы украинцы добились успеха".

Напомним, что во время сегодняшнего заседания "Рамштайна" глава министерства обороны США Ллойд Остин пообещал нашей авиации поддержку в виде профессионального обучения пилотов управлению истребителями четвертого поколения F-16.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Очередное, 14-е заседание "Рамштайна" прошло во вторник, 18 июля. Речь шла о подготовке учений украинских пилотов на F-16, а также обеспечении ВСУ дополнительными системами ПВО, другими вооружениями и боеприпасами.

Прошлое заседание в формате "Рамштайн" прошло 15 июня в Брюсселе. Тогда министр обороны Алексей Резников получил обязательство от союзников о старте учений для украинских пилотов на истребителях F-16 и новых пакетах военной помощи. В условиях контрнаступления ВСУ получили новые резервы и профессиональную подготовку от мощнейших армий мира;

Также Резников сообщил, что коалиция по обучению украинских пилотов истребителей F-16 уже полностью создана. Сам процесс начнется в конце июля – начале августа этого года. Первыми будут учиться 20 украинских пилотов.