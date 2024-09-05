ПВО остается в центре немецкой поддержки: Умеров провел встречу с Писториусом в Берлине

В среду, 4 сентября, министр обороны Украины Рустем Умеров в Берлине встретился с немецким коллегой Борисом Писториусом. Они обсудили в частности военную помощь нашему государству от Германии.

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Об этом сообщили в немецком министерстве обороны. Писториус заверил Умерова, что Берлин продолжит поддерживать Украину, приоритетным направлением для него остается усиление украинской ПВО.

В этом году Киев получит зенитные ракетные комплексы IRIS-T и боеприпасы к ним, а также зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

"Мы продолжим помогать и после этого – никаких "если" и "но", – заявил Писториус.

Напомним, что недавно в Германии объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Среди прочего наши Силы обороны получат на вооружение еще один зенитный ракетный комплекс IRIS-T.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия придерживается своего плана по поставке Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Всего украинским защитникам будет передано 12 систем и первая половина будет в Украине уже до конца этого года.

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