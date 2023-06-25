"ПВОшник – дурак": появились подробности о сбитом "вагнеровцами" самолете над Воронежом

В сбитом ЧВК "Вагнер" самолете Ил-22 над Воронежом находилось 10 военнослужащих РФ, все они погибли. Предварительно, это был Ил-22М11 – воздушный командный пункт вражеской армии.

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Владелец частной военной компании Евгений Пригожин, который 24 июня свернул свой бунт против МО страны-агрессора, оправдался тем, что это его "дурак-ПВОшник" сбивал все подряд. Соответствующее заявление сделала российская пропагандистка, военкор "Первого канала" Ирина Куксенкова.

При этом "повар Путина" согласился выплатить компенсацию родным погибших летчиков в размере 50 миллионов рублей (это больше 597 тысяч долларов США).

"Когда Пригожина уже в штабе ЮВО (Южного военного округа РФ. – Ред.) спросили зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал – а дурак ПВОшник в колонне все взлетающее сбивал", – написала пропагандистка. Она добавила, что у нее "нет слов".

В целом наемники ЧВК "Вагнеров" за сутки попытки военного переворота уничтожили один российский военный самолет и шесть вертолетов с экипажами. Было ликвидировано 13 пилотов ВКС РФ.

Потери авиации противника в результате "Марша справедливости" Пригожина:

– три геликоптера Ми-8МТПР-1:

– один Ми-8:

– один Ка-52;

– один Ми-3:

– самолет Ил-22 (предварительно, в модификации М11, воздушный командный пункт).

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 24 июня стало известно, что Пригожин остановил попытку "переворота" в РФ после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. "Вагнеровцы", якобы захватившие все военные объекты в Ростове и Воронеже, остановились в 200 км от Москвы.

– В Кремле заявили, что уголовного дела на "повара Путина" не будет, но ему придется покинуть Россию и уехать в РБ. Москва якобы предоставила владельцу ЧВК и его наемникам "гарантии безопасности".

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