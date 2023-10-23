Пять человек в реанимации: появились новые данные о состоянии пострадавших в результате удара РФ по терминалу 'Новой почты' в Харькове

В результате ракетного удара по терминалу "Новой почты" в поселке Коротич Харьковской области пострадали 16 человек. Пятеро из них находятся в реанимации.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА. "В медицинских учреждениях области продолжают оказывать помощь пострадавшим от российского удара по терминалу "Новой почты" 21 октября", – говорится в сообщении.

В ОВА уточнили, что в настоящее время в больницах находятся 16 человек. Все раненые – мужчины от 19 до 48 лет.

При этом 7 пострадавших в тяжелом состоянии, 5 из них – в реанимации. Отмечается, что состояние 2 раненых остается крайне тяжелым, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того, 9 человек имеют повреждения легкой и средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

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Напомним, вечером 21 октября российские войска нанесли ракетные удары по Харьковскому инновационному терминалу "Новой почты". Погибли шесть сотрудников компании, еще 16 получили ранения разной степени тяжести. Всех жертв российского удара удалось идентифицировать: пять – по внешним признакам, шесть – по ДНК. В настоящее время следователи устанавливают родственников погибших.

Вечером 21 октября страна-агрессор Россия в очередной раз нанесла удары по Харьковщине баллистическими ракетами, в областном центре слышали взрывы. Враг ударил по терминалу "Новой почты" в поселке Коротич.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты цинично оправдали очередной теракт армии РФ. В этот раз россияне нашли причины, почему оккупанты решили ударить ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В стране-агрессоре выдали, что на терминале ЧП якобы размещали боеприпасы.