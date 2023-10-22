Идентифицированы тела пяти погибших в результате удара РФ по терминалу НП в Харьковской области

Вечером 21 октября российские войска нанесли ракетные удары по Харьковскому инновационному терминалу "Новой почты". Погибли шесть сотрудников компании, еще 16 получили ранения разной степени тяжести.

Пятерых жертв российского удара удалось идентифицировать по внешним признакам. Об этом сообщил вр.и.о начальника отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления областной полиции Александр Кобылев, пишет "Общественное Харьков".

По его словам, неидентифицированным остается тело одного из погибших мужчин: оно очень сильно пострадало в результате пожара, вспыхнувшего после прилета российских ракет.

В настоящее время следователи устанавливают родственников погибших. Также будет проведена ДНК-экспертиза, чтобы снять любые сомнения в отношении личностей людей, ставших жертвами российского удара.

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На месте очередного военного преступления РФ работают криминалисты и следователи.

"Правоохранители изъяли обломки от ракеты. В здании пробита крыша, повреждены стены. 16 раненых госпитализированных находятся в стабильном состоянии. В результате обстрела погибли мужчины среднего возраста. Они проживали в близлежащих населенных пунктах области", — рассказал Кобылев.

Он подчеркнул, что рядом с терминалом не было никаких военных объектов.

"На протяжении ночи следователи, оперативники и другие полицейские работали на месте удара. По состоянию на утро 22 октября правоохранители дополнительно осматривают территорию. Ночью спасатели вместе со следователями провели обследование, но не обнаружили других погибших", – добавил Кобылев.

Напомним, вечером 21 октября российские войска двумя ракетами ударили по терминалу "Новой почты" в населенном пункте Коротич Харьковской области. Российские баллистические ракеты убили шестерых сотрудников компании, тела двух погибших очень сильно изуродованы.

Еще 16 человек получили ранения, из них, как заявляли в Харьковской ОВА, два человека госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, шесть – в тяжелом, остальные имеют ранения средней тяжести и легкие.

В момент удара на территории терминала находились десятки человек. Отреагировать на сигнал воздушной тревоги и укрыться у них не было ни единого шанса: сирена зазвучала за считанные секунды до прилета.

По предварительным данным, ракеты по Харьковщине оккупанты запускали из Белгородской области РФ.

В государстве-агрессоре после нового шокирующего преступления решили не отмалчиваться и не рассказывать о том, что терминал был поражен ракетами украинской ПВО. Там сделали циничное заявление, что на терминале ЧП размещали боеприпасы, а также грузовые автомобили для их перевозки.