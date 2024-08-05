Пять подразделений Воздушных сил ВСУ получили почетные названия к празднику

В воскресенье, 4 августа, сразу пяти подразделениям Воздушных сил ВСУ присвоены почетные наименования. Это произошло по случаю профессионального праздника.

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Об этом сообщает ВС ВСУ. Соответствующие указы обнародованы на официальном интернет-представительстве президента Украины.

"По случаю профессионального праздника и для восстановления исторических традиций национальной армии, бригадам и полкам Воздушных Сил присвоены почетные наименования. Поздравляем!", – говорится в сообщении ПС ВСУ.

Следовательно, почетные наименования присвоены:

– 208-й зенитной ракетной бригаде Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины – почетное наименование "Херсонская".

– 831-й бригаде тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины – почетное наименование "Миргородская".

– 14-м зенитном ракетном полку Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины – почетное наименование "Уманский".

– 101 отдельном полку связи и радиотехнического обеспечения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины – почетное наименование "Винницкий".

– 57 отдельном полку связи и радиотехнического обеспечения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины – почетное наименование "имени гетмана Ивана Сулимы".

В воскресенье, 4 августа, президент Владимир Зеленский поздравил защитников с Днем Воздушных сил ВСУ. Глава государства отметил, что Украина всегда будет благодарна всем, кто ежедневно преданно служит нашему государству и защищает жизнь людей от российского террора.

И именно сегодня, 4 августа, президент Владимир Зеленский официально подтвердил получение Украиной западных истребителей F-16. По словам главы государства, они уже выполняют свои задачи.

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