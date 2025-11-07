Пять вылетов – пять попаданий: пограничники отработали по позициям врага в Брянской области. Видео

Украинские пограничники продолжают уничтожать оккупантов на их территории. На этот раз бойцы Роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Химера" атаковали беспилотниками позиции россиян в Брянской области РФ.

О результатах атаки рассказывают в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Также в заметке поделились уникальными кадрами работы аэроразведчиков.

Во время атаки пограничники из подразделения "Химера" отработали 5 вылетов. Каждый из них оказался успешным.

"Бойцы аэроразведки совершили 5 вылетов, результат – 5 попаданий", – отмечают в ГПСУ.

Другие операции пограничников

Ранее бойцы "Химеры" показали, как уничтожают блокпосты и опорные пункты оккупантов в Брянской области. Такие действия украинских военных способствуют потере контроля россиян над прифронтовыми территориями.

Также ранее на Курском и Северо-Слобожанском направлениях пограничники ликвидировали укрытия и антенны связи россиян. Кроме того, украинские бойцы убили по меньшей мере двух оккупантов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Донецкой области пилот пограничного подразделения "Феникс" с позывным "Дубай" сбил вражеский БПЛА "Шахед" из стрелкового оружия. Это стало возможным, потому что российский ударный дрон двигался на низкой высоте.

Также напомним, пограничники-пилоты подразделения "Феникс" вместе с Силами обороны отбили очередной массированный штурм оккупантов. Во время боя украинские защитники уничтожили 12 единиц бронетехники противника, среди которых 4 танка, 2 БМП и МТ-ЛБ, а также ликвидировали около 40 российских военных. События разворачивались вблизи населенных пунктов Владимировка и Шахово.

