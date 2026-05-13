Пытается отвлечь внимание: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Путина об испытаниях ракет 'Сармат'

Российский диктатор Владимир Путин заявил об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и снова рассказывал о российских разработках нового ядерного оружия. Очередная волна "бряцания" ядерным оружием обусловлена стремлением Кремля показать "силу" на фоне неспособности российских властей обеспечить безопасность парада 9 мая без "доброй воли" Украины.

Видео дня

Также Путин пытается отвлечь внимание от провалов оккупационной армии на поле боя. Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

Кремль трясет "ядеркой" после позорного парада 9 мая

12 мая Путин заявил об успешных испытаниях сверхтяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат". Он высоко оценил заявленную дальность полета и полезную нагрузку этой ракеты и отметил усилия России по разработке дополнительного ядерного оружия, включая баллистическую ракету средней дальности (БРСД) "Орешник", беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и крылатую ракету с ядерным двигателем "Буревестник" — все эти вооружения Россия или испытала, или развернула после начала полномасштабного вторжения.

Российский диктатор заявил, что Россия планирует развернуть первые ракеты "Сармат" для боевого дежурства в составе 62-й ракетной дивизии (33-я ракетная армия, Ракетные войска стратегического назначения) в Красноярском крае до конца 2026 года.

Правда, такое "развертывание" анонсируется уже не впервые. О том, что это произойдет "в ближайшее время" Путин и другие российские топ-чиновники заявляли в декабре 2021 года, июне 2022 года, июне 2023 года. Все заявления прозвучали перед неудачным запуском "Сармата" в ноябре 2024-го.

"Риторика Путина относительно испытательного запуска МБР "Сармат" в марте 2026 года отражает его риторику в отношении начальных испытаний БРС "Орешник", хотя позирование Путина в отношении "Сармата" имеет целью скрыть его слабость, которая стала очевидной из-за необходимости просить Украину обязаться не наносить удары по параду ко Дню победы в России 9 мая. Глубокие удары Украины выявили слабость и неспособность России надежно защищать свои глубокие тыловые районы, включая столицу, от этих ударов, и в результате Россия провела значительно сокращенный парад. Путин, вероятно, намерен своими испытательными запуском ракеты "Сармат" и своей риторикой скрыть тот факт, что именно Украина, а не Россия, гарантировали безопасность парада ко Дню победы в Москве", – считают в ISW.

За "Сарматом" Кремль прячет провалы на фронте

Еще одной причиной активизации бряцания ядерным оружием со стороны Путина (аналитики назвали это "позерством") является попытка диктатора отвлечь внимание от ухудшения результатов армии России на поле боя, особенно во время российского весенне-летнего наступления 2026 года.

Путин и высокопоставленные российские военные чиновники все активнее преувеличивали достижения армии РФ на фронте в этом году. Однако в реальности темпы продвижения оккупантов снижались ежемесячно, начиная с октября 2025-го – благодаря тому, что украинские войска усилили ударную кампанию средней дальности и увеличили для россиян цену продвижения.

"Эти расходы выросли настолько, что российские войска фактически понесли чистую потерю территории на театре военных действий в апреле 2026 года впервые с момента вторжения Украины в Курскую область в 2024 году, а уровень набора российских войск впервые за войну опустился ниже уровня замещения в январе 2026 года", – говорится в материале ISW.

Россия начала весенне-летнее наступление, в частности, на "пояс крепостей" в Донецкой области в середине марта. Однако за два месяца спустя все усилия оккупантов так и не привели к значительным оперативным продвижениям.

Благодаря успешным контратакам Силы обороны отбросили российские войска в районе Купянска, начиная с ноября 2025 года, освободили более 400 кв км на юге Украины зимой и весной 2026-го, а в конце апреля выбили оккупантов из ряда населенных пунктов в западной части Запорожской области, перечислили аналитики.

"Украинские войска заставили Россию выбирать между защитой от украинских контратак и распределением человеческих ресурсов и сил на приоритетные сектора линии фронта — выбор, который смущает Путина, чья теория победы зависит от иллюзии, что российские войска одновременно продвигаются по всему театру военных действий и близки к разрушению украинских линий. Украинские оборонительные линии не только держатся, но и Силам обороны удалось оспорить тактическую инициативу на нескольких участках линии фронта, даже несмотря на то, что Россия продолжает терять непропорционально большое количество человеческих ресурсов для достижения минимальных достижений", – говорится в материале ISW.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ISW обратили внимание на то, что применение украинскими войсками дронов вблизи Мариуполя вызвало панику у Z-блогеров.

Также аналитики констатировали, что в России начали "рисовать" победы на фронте с помощью ИИ-роликов Особенно много таких было вброшено в сеть перед 9 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!